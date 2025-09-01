В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками на пролет

Фото: Florian Olivo/Unsplash

Китайский киберспортивный клуб открыл рехаб для юных геймеров. Он помогает подросткам избавиться от зависимости, заставляя играть сутками на пролет. Об этом сообщает South China Morning Post.

Су Чэньхао из провинции Хэбэй открыла клуб по подготовке профессиональных геймеров в 2018 году. Однако вскоре она поняла, что талантливые игроки встречаются крайне редко — буквально один на миллион. Более того, большинство подростков просто подсаживаются на игры, чтобы сбежать от учебы и других проблем в реальной жизни. 

Тогда Су решила открыть курсы по избавлению от игровой зависимости. На них подростков заставляют играть каждый день с 9 утра до полуночи, а отдыхать разрешают лишь для обеда и пробежки. 

У одного из участников курса, который мечтал стать киберспортсменом, в первый же день начались судороги. Другой ребенок на второй день курса заплакал и просил отпустить его домой.

Стоимость курсов зависит от их продолжительности. Недельная терапия стоит несколько сотен долларов, а 22-дневный курс — 1,4 тыс.

Клуб Су — не единственный, кто предлагает такие программы. В провинции Сычуань другой киберспортивный клуб за последние восемь лет принял 700 студентов, но лишь трое из них попали в профессиональные команды.

«Одна из функций наших курсов — отговорить тех, у кого нет способностей, от попыток пробиться в профи», — отметил его владелец. 

Киберспорт был признан официальным видом спорта в Китае в 2003 году. В России же это произошло еще в 2001-м, однако через пять лет киберспорт исключили из списка спортивных дисциплин, а включили обратно лишь в 2016-м.

В прошлом году МОК учредил киберспортивную Олимпиаду. Сперва соревнования планировалось провести в 2025 году, но позже их перенесли на 2027-й. Первые Олимпийские киберспортивные игры должны пройти в Саудовской Аравии.

