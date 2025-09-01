В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками на пролет

Су Чэньхао из провинции Хэбэй открыла клуб по подготовке профессиональных геймеров в 2018 году. Однако вскоре она поняла, что талантливые игроки встречаются крайне редко — буквально один на миллион. Более того, большинство подростков просто подсаживаются на игры, чтобы сбежать от учебы и других проблем в реальной жизни.