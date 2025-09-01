В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»

Кадр: Mauncel House

В Великобритании неизвестные вломились на территории поместья Маунсел, в котором поэт Джеффри Чосер работал над «Кентерберийскими рассказами». Об этом написал Daily Star.

Камеры видеонаблюдения засняли четверых мужчин и одну женщину, которые бродили по особняку с 13 спальнями и фотографировали интерьеры. Они не носили маски и не пытались скрыть свои личности.

Группа осмотрела дом в графстве Сомерсет, который признан памятником архитеатуры II категории и оценивается в 3,5 млн фунтов стерлингов (более 380 млн рублей), и посидела на мебели, после чего покинула поместье.

По словам владельца особняка, 79-летнего сэра Бенджамина Слейда, нарушители не украли ничего ценного, хотя у них была такая возможность. «Они оставили повсюду свои отпечатки пальцев и кое-что сломали, но они скрылись, прихватил лишь несколько мелких предметов», — рассказал аристократ.

Он отметил, что незнакомцы вынесли из дома только «безделушки». «Например, они убежали с ключом от задней двери. Как будто собирали сувениры», — поделился Слейд. Тем не менее, происшествие заметно расстроило хозяина.

«Видеть эти кадры, где они пользуются без спроса всеми твоими вещами… Я чувствую себя так, будто надо мной надругались. У меня и так сейчас много всего происходит — я нездоров. Так что это совершенно опустошило меня», — признался Слейд.

Мужчина недавно выставил поместье Маунсел на продажу. Слейд рассказал, что нарушители разбили несколько камер в особняке во время своего визита. Кроме того, через день после взлома еще один человек пытался проникнуть внутрь дома.

По словам сэра Бенджамина, неясно, был ли это участник той же группы, которая вломилась на его территорию до этого. Полиция в данный момент ищет пятерку непрошенных гостей. «Я полагаю, они разъезжают по стране, делая это», — отметил владелец поместья Маунсел.

«Кентерберийские рассказы» — одно из самых значимых литературных произведений Великобритании. Оно написано англичанином Джеффри Чосером на среднеанглийском языке в период с 1387 по 1400 год. В книгу входят рассказы в стихотворной форме, которые якобы придумывают паломники по пути из Лондона в Кентербери.

