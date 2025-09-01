Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр

Недостроенный гаражно-офисный комплекс на Алтуфьевском шоссе превратят в многофункциональный центр «Гало». Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки ― и точка», который опубликовал рендеры проекта.
Новый владелец объекта ― TPI Company. Семь этажей недостроя компания выкупила у банка «Траст» в 2024 году (за 423,4 млн рублей), а оставшиеся три ― недавно у Департамента городского имущества (за 212,7 млн).
Теперь объект ждет реконструкция. В центре «Гало» планируют разместить офисные, складские и производственные помещения. На крыше создадут дополнительные пространства для отдыха и работы резидентов.
Фасад украсят круглые колонны, а вокруг центра появится зеленая зона с новыми подъездами и парковочными местами.
Недавно администрация Москвы определилась с проектом реконструкции дома-книжки на Новом Арбате. Здание СЭВ сохранит привычный облик, а рядом с ним построят небоскреб, напоминающий свиток. В многофункциональном комплексе разместят административные и офисные помещения, общественные и культурные пространства.