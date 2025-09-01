В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»

Фото: Alfred P.Sloan Foundation

Американский актер Итан Хоук, известный по фильмам «Синистер» и «Перед рассветом», рад, что не получил роль в «Титанике». В этом он признался в интервью журналу GQ.

Хоук благодарен, что персонажа Джека Доусона в картине о тонущем океаническом лайнере исполнил не он, а Леонардо Ди Каприо. «Не думаю, что справился бы с успехом так хорошо, как Лео. Он был как чертов участник The Beatles», — сказал Хоук.

Актер добавил, что никогда не самоидентифицировал себя как кинозвезду. Ему было дискомфортно от внимания таблоидов, в отличие от Ди Каприо. «Это почти унизительно, даже когда они говорят что-то позитивное», — пояснил Хоук.

Большой успех в киноиндустрии в принципе не был его целью. «Иметь торговую марку со своим именем и зарабатывать миллион долларов — это не входило в мои мечты», — признался артист.

Ранее Ди Каприо рассказал о своем главном сожалении в карьере. Актер поделился в интервью Esquire, что не смог сняться в фильме «Ночи в стиле буги» Пола Томаса Андерсона. Съемки совпали по времени с работой над «Титаником».

