«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»

Хоук благодарен, что персонажа Джека Доусона в картине о тонущем океаническом лайнере исполнил не он, а Леонардо Ди Каприо. «Не думаю, что справился бы с успехом так хорошо, как Лео. Он был как чертов участник The Beatles», — сказал Хоук.



Актер добавил, что никогда не самоидентифицировал себя как кинозвезду. Ему было дискомфортно от внимания таблоидов, в отличие от Ди Каприо. «Это почти унизительно, даже когда они говорят что-то позитивное», — пояснил Хоук.