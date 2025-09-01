В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами

В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги

Фото: t.me/elk_island_national_park

В московском национальном парке «Лосиный остров» сотрудники Царской охоты обнаружили осоеда, сидящего высоко на дереве. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Осоед — вид хищных птиц из семейства ястребиных. Распространен на большей части Европы и на западе Азии. Птица редко встречается в Москве и внесена в Красную книгу Московской области. По данным нацпарка, в столицу птица прилетает в апреле, а осенью улетает на зимовку в Африку.

«Осоеды питаются насекомыми вроде пчел и ос, ловко хватая их прямо в полете или собирая гнезда этих насекомых», — говорится в посте.

Видео: t.me/elk_island_national_park

Недавно в акватории Москвы-реки увидели редкую для города птицу — самку краснокнижной широконоски — с утятами. Последний раз ее видели в 2020 году на Большом Остафьевском пруду. Птица прилетает в столицу в апреле–мае и откладывает 8–11 яиц. Чаще всего в сентябре утка улетает на зимовку к побережьям Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также в Африку и Южную Азию.

В июне ученые из Университета Рединга в Великобритании предположили, что в течение ближайших ста лет с лица Земли могут исчезнуть более 500 видов птиц. Ведущий автор исследования Керри Стюарт отметила, что на Земле к 2125-му исчезнет больше пернатых, чем за последние 500 лет. В их числе тупик, европейская горлица и большая дрофа. Причинами вымирания пернатых исследователи назвали разрушение их естественной среды из-за расширения сельскохозяйственных земель, вырубки лесов и изменения климата.

Расскажите друзьям