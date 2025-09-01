Недавно в акватории Москвы-реки увидели редкую для города птицу — самку краснокнижной широконоски — с утятами. Последний раз ее видели в 2020 году на Большом Остафьевском пруду. Птица прилетает в столицу в апреле–мае и откладывает 8–11 яиц. Чаще всего в сентябре утка улетает на зимовку к побережьям Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также в Африку и Южную Азию.