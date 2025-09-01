В московском национальном парке «Лосиный остров» сотрудники Царской охоты обнаружили осоеда, сидящего высоко на дереве. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.
Осоед — вид хищных птиц из семейства ястребиных. Распространен на большей части Европы и на западе Азии. Птица редко встречается в Москве и внесена в Красную книгу Московской области. По данным нацпарка, в столицу птица прилетает в апреле, а осенью улетает на зимовку в Африку.
«Осоеды питаются насекомыми вроде пчел и ос, ловко хватая их прямо в полете или собирая гнезда этих насекомых», — говорится в посте.
Недавно в акватории Москвы-реки увидели редкую для города птицу — самку краснокнижной широконоски — с утятами. Последний раз ее видели в 2020 году на Большом Остафьевском пруду. Птица прилетает в столицу в апреле–мае и откладывает 8–11 яиц. Чаще всего в сентябре утка улетает на зимовку к побережьям Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также в Африку и Южную Азию.
В июне ученые из Университета Рединга в Великобритании предположили, что в течение ближайших ста лет с лица Земли могут исчезнуть более 500 видов птиц. Ведущий автор исследования Керри Стюарт отметила, что на Земле к 2125-му исчезнет больше пернатых, чем за последние 500 лет. В их числе тупик, европейская горлица и большая дрофа. Причинами вымирания пернатых исследователи назвали разрушение их естественной среды из-за расширения сельскохозяйственных земель, вырубки лесов и изменения климата.