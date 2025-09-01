В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Жители Кронштадта пожаловались на рейв с участием Глюкозы. Он длился сутки и был несогласован

Фото: @kontrkult

В полицию Кронштадта поступило более 200 звонков с жалобами на рейв в центре города. Об этом сообщает «Ротонда».

Вечеринку под названием «Отдых 24» устроила команда клуба Kontrkult на территории бывших доков у Якорной площади. Мероприятие началось около полудня 30 августа, а закончилось около полудня 31-го числа. В нем, в частности, участвовала певица Глюкоза. 

Жители соседних домов всю ночь звонили в полицию и писали в районную администрацию. Жалобы появлялись и в районных чатах ― вместе с фотографиями встреченных на улице подростков (судя по всему, пьяных). Один из жителей обратился к главе района Андрею Кононову: «Что же вы творите, у меня двое детей уснуть не могут!».

Видео: @kontrkult.inc

На место несколько раз приезжали дежурные наряды, но ограничились просьбой убавить звук. Как пишет «Фонтанка», полицию заранее уведомили о мероприятии, однако оно подавалось как спортивное событие, а охрану должен был обеспечивать ЧОП. 

В администрации Кронштадтского района сказали, что не согласовывали вечеринку. Там отметили, что площадка, на которой проходил фестиваль, находится в частной собственности. 

Районные чиновники заявили, что вместе с ОМВД и прокуратурой взяли вопрос на контроль. Организаторов ивента пообещали вызвать в администрацию. В МВД собираются составить на них протокол о нарушении закона о тишине. 

Kontrkult проводит рейвы несколько раз в год: в августе команда устроила вечеринку в здании старого аэропорта, оформив ее по документам как показ мод. В мае мероприятие в клубе Kontrkult прервали после визита ОМОНа 

