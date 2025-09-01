Жители Кронштадта пожаловались на рейв с участием Глюкозы. Он длился сутки и был несогласован

Жители соседних домов всю ночь звонили в полицию и писали в районную администрацию. Жалобы появлялись и в районных чатах ― вместе с фотографиями встреченных на улице подростков (судя по всему, пьяных). Один из жителей обратился к главе района Андрею Кононову: «Что же вы творите, у меня двое детей уснуть не могут!».