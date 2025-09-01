В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего

Кадр: 20th Century Fox Film Corporation

Американский актер Бен Стиллер рассказал в подкасте The Prof G Pod With Scott Galloway, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего. Им оказалась драма «Свежие лошади».

Картина вышла на экраны в 1988 году, ее поставил Дэвид Анспо. Она рассказала о студенте Мэтте Ларкине, который отправляется на вечеринку, где встречает Джуэл. Знакомство приводит к необратимым последствиям для обоих.

Стиллер сыграл в ленте приятеля главного героя, который и зовет Мэтта на роковую вечеринку. «Фильм провалился, но это буквально, по сей день, моей самый любимый опыт работы над фильмом», — признался актер.

По словам Стиллера, съемки были похожи на мечту. В течение трех месяцев он проводил время в Кентукки и «веселился, тусовался и занимался сексом» вместе с другими 20-летними людьми.

«Свежие лошади» был одним из первых кинопроектов Стиллера. После этого у актера, по его же словам, была серия «небольших перерывов» в актерской карьере. По мнению артиста, первым по-настоящему успешным фильмом в его жизни стала лента «Все без ума от Мэри» 1998 года.

