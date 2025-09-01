Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами

«Кино-Театр.Ру» составил рейтинг самых ожидаемых российских сериалов сезона. Портал оценил 230 проектов по нескольким параметрам: упоминаниям в СМИ и соцсетях и числу заходов на страницы сериалов в базе «Кино-Театр.Ру».
Рейтинг возглавили два продолжения громких сериалов ― 5-й сезон детектива НТВ «Первый отдел» и музыкальная драма «Ландыши. Вторая весна». Тройку замыкает третий сезон сериала Start «Вампиры средней полосы».
Главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов назвал результаты «очень показательными».
«Особенно захватывающе было наблюдать за своеобразной битвой за первое место между теле- и стриминговым проектом; это отчетливо показывает, что такие сериалы сегодня соревнуются на равных. Очень порадовало жанровое разнообразие рейтинга: зрителей сегодня неожиданно привлекают не только детективы и боевики, но и, например, музыкальные драмы. Еще интересно, что режиссер Юрий Быков, например, фигурирует сразу в двух проектах рейтинга», — отметил он.