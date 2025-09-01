Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Жители Кронштадта пожаловались на рейв с участием Глюкозы. Он длился сутки и был несогласован
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями

Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами

«Кино-Театр.Ру» составил рейтинг самых ожидаемых российских сериалов сезона. Портал оценил 230 проектов по нескольким параметрам: упоминаниям в СМИ и соцсетях и числу заходов на страницы сериалов в базе «Кино-Театр.Ру». 

Рейтинг возглавили два продолжения громких сериалов ― 5-й сезон детектива НТВ «Первый отдел» и музыкальная драма «Ландыши. Вторая весна». Тройку замыкает третий сезон сериала Start «Вампиры средней полосы».

Главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов назвал результаты «очень показательными». 

«Особенно захватывающе было наблюдать за своеобразной битвой за первое место между теле- и стриминговым проектом; это отчетливо показывает, что такие сериалы сегодня соревнуются на равных. Очень порадовало жанровое разнообразие рейтинга: зрителей сегодня неожиданно привлекают не только детективы и боевики, но и, например, музыкальные драмы. Еще интересно, что режиссер Юрий Быков, например, фигурирует сразу в двух проектах рейтинга», — отметил он. 

