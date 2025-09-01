Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»

На ютуб-канале Netflix появился первый трейлер «Дома Гиннесса» — нового сериала создателя «Острых козырьков» Стивена Найта. Премьера состоится 25 сентября.
Драма рассказывает об ирландской династии Гиннесс, которая занималась приготовлением и распространением знаменитого крепкого напитка. Действие в шоу происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века.
История начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса — человека, который привел к успеху семейную пивоварню. В центре сюжета — его дети Артур (Энтони Бойл), Эдвард (Луис Партридж), Энн (Эмили Фэрн) и Бен (Фионн О’Ши), а также рабочие и сотрудники фабрики.
В сериале также снялись Джеймс Нортон, Дервла Кирван, Джек Глисон, Нив МакКормак, Даниель Галлиган, Энн Скелли, Шеймус О’Хара, Майкл МакЭлхаттон, Дэвид Уилмот, Майкл Колган и другие. Режиссерами выступили Том Шанкленд и Муния Акль.