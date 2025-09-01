В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

В сериале «Гарри Поттер» появится персонаж, которого не было в киноэкранизации романов Джоан Роулинг, — профессор-призрак Катберт Бинс. Об этом сообщил Collider.

Бинса в шоу сыграет английский актер Ричард Дерден, известный по сериалу «Призраки» и фильму «Агора». Согласно данным портала Pottermore, Катберт был профессором истории магии в Хогвартсе. Однажды он заснул у камина и умер.

На следующее утро Катберт вернулся к преподаванию как ни в чем не бывало. Студенты шутили над профессором, что тот так и не осознал свою смерть. В книгах лекции Бинса описываются как мучительно скучные.

Гермиона Грейнджер как-то удивила преподавателя, прервав его монотонную речь вопросом. Как правило, учащиеся попросту засыпали на лекциях Бинса и не участвовали ни в каких беседах с ним.

Ранее стало известно, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новой экранизации «Гарри Поттера». 

