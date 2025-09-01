Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов

Ностальгируя по школьным годам, участники опроса признались, что чаще всего пересматривали «Ну, погоди!» — об этом сообщили 59%. Респонденты также порассуждали о месте мультфильмов в школе. Мнения разделились: 30% согласились с тем, что их можно интегрировать в учебный процесс — «это готовые уроки доброты, морали и дружбы»; в то же время 34% считают, что показывать мультфильмы лучше во внеурочное время (на продленке или на праздниках).