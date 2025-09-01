Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов

«Союзмультфильм» и медиахолдинг Rambler& Co попросили россиян назвать самых умных персонажей отечественных мультфильмов. Больше всего голосов в опросе набрали Удав из «38 попугаев» (26%), кот Матроскин из «Простоквашино» (25%) и Петя из «Приключений Пети и Волка» (13%).
Исследование проходило с 21 по 28 августа, в нем приняли участие около 45 тыс. человек. Респонденты отмечали, что хотели бы перенять у Удава спокойствие и мудрость (34%), а у кота Матроскина — практичность и хозяйственность (23%).
На вопрос «Чему больше всего научили вас мультфильмы?» ответы распределились так: различать добро и зло на понятных примерах — 32%; ценить дружбу и взаимовыручку — 20%; учиться находчивости и чувству юмора в сложных ситуациях — 16%. Говоря о качествах идеального мультгероя, опрошенные чаще выделяли доброту (способность сопереживать и помогать) — 26%; ум (смекалка, любознательность, нестандартное мышление) — 14%; честность и порядочность — 20%.
Ностальгируя по школьным годам, участники опроса признались, что чаще всего пересматривали «Ну, погоди!» — об этом сообщили 59%. Респонденты также порассуждали о месте мультфильмов в школе. Мнения разделились: 30% согласились с тем, что их можно интегрировать в учебный процесс — «это готовые уроки доброты, морали и дружбы»; в то же время 34% считают, что показывать мультфильмы лучше во внеурочное время (на продленке или на праздниках).