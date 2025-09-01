Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией

Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов

Фото: «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» и медиахолдинг Rambler& Co попросили россиян назвать самых умных персонажей отечественных мультфильмов. Больше всего голосов в опросе набрали Удав из «38 попугаев» (26%), кот Матроскин из «Простоквашино» (25%) и Петя из «Приключений Пети и Волка» (13%).

Исследование проходило с 21 по 28 августа, в нем приняли участие около 45 тыс. человек. Респонденты отмечали, что хотели бы перенять у Удава спокойствие и мудрость (34%), а у кота Матроскина — практичность и хозяйственность (23%).

На вопрос «Чему больше всего научили вас мультфильмы?» ответы распределились так: различать добро и зло на понятных примерах — 32%; ценить дружбу и взаимовыручку — 20%; учиться находчивости и чувству юмора в сложных ситуациях — 16%. Говоря о качествах идеального мультгероя, опрошенные чаще выделяли доброту (способность сопереживать и помогать) — 26%; ум (смекалка, любознательность, нестандартное мышление) — 14%; честность и порядочность — 20%.

Ностальгируя по школьным годам, участники опроса признались, что чаще всего пересматривали «Ну, погоди!» — об этом сообщили 59%. Респонденты также порассуждали о месте мультфильмов в школе. Мнения разделились: 30% согласились с тем, что их можно интегрировать в учебный процесс — «это готовые уроки доброты, морали и дружбы»; в то же время 34% считают, что показывать мультфильмы лучше во внеурочное время (на продленке или на праздниках).

Расскажите друзьям