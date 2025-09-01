2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы

По данным опроса 68 тыс. жителей России, который 2ГИС провел на медиаресурсах Rambler&Co этим летом, 98% водителей в стране хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда светофор был плохо виден — его закрывал автобус, грузовик или дорожный знак. «Мы рады, что с помощью технологий удается делать жизнь в крупнейшем мегаполисе страны удобнее и готовы сотрудничать с другими городами. Мы уже видим такой интерес и работаем над расширением проекта — планируем в 2026 году подключать другие города и сделать навигацию ещё более полезной для миллионов пользователей», — сказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.