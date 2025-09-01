2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы

В приложении «2ГИС» запустили отображение сигналов светофоров в нескольких районах Москвы. Об этом «Афиша Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Геосервис, запустивший новую функцию в апреле 2025 года, расширил географию ее работы. Теперь смены режимов светофотора в можно увидеть внутри ТТК, а также в Дорогомиловском, в Хорошевском районах, в Филевском парке и в Раменках. Разработчики обещают скоро включить отображение «умных светофоров» по всей столице.
Технологию запустили совместно с Центром организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) — впервые в России и Европе. Тогда в навигаторе начали в реальном времени показываться сигналы светофоров на шести перекрестках столицы.
По данным опроса 68 тыс. жителей России, который 2ГИС провел на медиаресурсах Rambler&Co этим летом, 98% водителей в стране хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда светофор был плохо виден — его закрывал автобус, грузовик или дорожный знак. «Мы рады, что с помощью технологий удается делать жизнь в крупнейшем мегаполисе страны удобнее и готовы сотрудничать с другими городами. Мы уже видим такой интерес и работаем над расширением проекта — планируем в 2026 году подключать другие города и сделать навигацию ещё более полезной для миллионов пользователей», — сказал руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Максим Березкин.
Ранее компания первой в стране среди картографических сервисов запустила геотрекинг — возможность добавить друзей на карту и видеть, где они находятся. Это помогает упростить совместные поездки, находить друг друга на концертах или парках.