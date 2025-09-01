«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября

1 сентября Okko запускает масштабную рекламную кампанию для детей и их родителей. Ее главными героями стали блогер Глент, семейство Кукояки и новый пушистый маскот БубОкко. Онлайн-кинотеатр представляет круглосуточный детский канал «БубОкко ТВ», тематический парк в Roblox, подборку киновкусняшек и многое другое. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе Okko.
Новый детский канал «БубОкко ТВ»
Главное событие кампании — запуск собственного круглосуточного канала для детей. В его сетке будут современные хиты «Союзмультфильма» («Простоквашино», «Ну погоди!», «Умка»), популярные российские и западные мультсериалы («Синий трактор», «Смешарики», «Фиксики», «Винкс», «Герои Энвелла») и полнометражные фильмы.
По утрам канал покажет проекты для самых маленьких, днем — мультфильмы для школьников, а вечером — программы для семейного просмотра. По выходным зрителей ждут марафоны мультфильмов и фильмов.
Okko теперь и в Roblox
Параллельно онлайн-кинотеатр запускает большой виртуальный парк в Roblox. Там можно прокатиться на американских горках, устроить гонки на суперкарах из «Геройчиков», поврезаться друг в друга на бамперных машинках в стиле «13 карт».
С 5 сентября игроки смогут устроить танцевальный батл с Алисой из «Сказочного патруля» и сыграть в прятки в доме Ба из «Манюни». А 10 сентября можно будет отправиться на фотоохоту с Шариком из «Простоквашино», попытаться забить гол хоккеисту из «Чемпионов» и попробовать вытащить приз в автомате-хватайке. За участие пользователи будут получать билеты, которые можно обменять на виртуальные сувениры и скины.
Совместные акции с «Самокатом» и «Лентой»
В приложении «Самокат» появится раздел «Киновкусняшки с БубОкко» — подборка сладостей для просмотра кино. Среди них: пломбиры «Киноженое» с ароматом фиалки и белым шоколадом, попкорн Okko, начос, мармелад, бабл-ти, фруктовые и овощные снеки. Среди покупателей будут разыгрываться школьные наборы с рюкзаками и тетрадями с маскотом.
Группа «Лента» выпустила серию аксессуаров «Хэнги» в стиле кавай. Коллекция состоит из 21 буквы и 15 фигурок, которые можно соединять друг с другом на шнурке. Среди них есть и фирменный логотип Okko. «Хэнги» будут давать в подарок покупателям в «Ленте».
«Манюня» станет мультсериалом
Вместе с запуском кампании Okko анонсировал новый проект во вселенной «Манюни» — теперь истории Наринэ Абгарян превратятся в анимационный сериал.
События перенесут зрителей в армянский городок конца 70-х. Манюня и Наринэ будут приручать котят, чинить игрушки и ставить спектакли под присмотром Ба и родителей. Режиссером проекта стал Виктор Лакисов («Домовенок Кузя»), сценарий написали Гайк Асатрян, Нара Акобян и сама Наринэ Абгарян.