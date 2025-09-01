«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября

С 5 сентября игроки смогут устроить танцевальный батл с Алисой из «Сказочного патруля» и сыграть в прятки в доме Ба из «Манюни». А 10 сентября можно будет отправиться на фотоохоту с Шариком из «Простоквашино», попытаться забить гол хоккеисту из «Чемпионов» и попробовать вытащить приз в автомате-хватайке. За участие пользователи будут получать билеты, которые можно обменять на виртуальные сувениры и скины.