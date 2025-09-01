В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»

В музее Михаила Булгакова открывается выставка «Надел что было», посвященная моде 1920–1930-х годов и ее отражению в романе «Мастер и Маргарита». Она будет работать до с 4 сентября до 14 ноября, пишет mos.ru.
Вход на выставку — по билетам на постоянную экспозицию «нехорошей квартиры». Среди экспонатов — летний костюм и очки в оправе «под черепаху», как у Михаила Берлиоза, жеваные брюки, как у Ивана Бездомного, черное шелковое платье, как у Маргариты.
Кроме того, покажут редкие фотографии друзей и знакомых писателя, одетых по последней моде, а также уникальные мемориальные предметы: например флакон от парижских духов Guerlain, принадлежавших художнице по ткани Кире Мосяковой. Она была знакома с супругой Булгакова Еленой Сергеевной и в 1930-х годах создавала эскизы платьев для легендарного ателье Надежды Ламановой.
Музей А.М. Булгакова — это комната в коммунальной квартире № 50 в доме 10 на Большой Садовой улице, которая стала первым московским жилищем писателя. В ней вместе со своей женой Татьяной Лаппа он прожил три года. В этих стенах классик написал свой первый роман «Белая гвардия», повести «Записки на манжетах», «Роковые яйца», «Дьяволиада», многие рассказы и фельетоны. В ноябре 1924 года Михаил Булгаков покинул квартиру. Спустя несколько лет она стала прототипом «нехорошей квартиры» в романе «Мастер и Маргарита».
Фото: музей Михаила Булгакова
