Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти

Кертис отметила, что в то время снималась в фильме «Свирепые создания» — продолжении ленты «Рыбка по имени Ванда». Во время перерыва Джейми «запрыгнула в гольф-кар и проехала милю до своей гримерки, чтобы воспользоваться туалетом». Именно тогда на съемочную площадку вместе с сыновьями приехала принцесса Диана.