Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти

В 28-ю годовщину со дня гибели Дианы Джейми Ли Кертис поделилась, что в 1997 году должна была встретиться с принцессой, но упустила этот шанс. Об этом актриса рассказала на своей странице в инстаграме*.
Кертис отметила, что в то время снималась в фильме «Свирепые создания» — продолжении ленты «Рыбка по имени Ванда». Во время перерыва Джейми «запрыгнула в гольф-кар и проехала милю до своей гримерки, чтобы воспользоваться туалетом». Именно тогда на съемочную площадку вместе с сыновьями приехала принцесса Диана.
«Мой водитель начал стучать в дверь, и я быстро запрыгнула в гольф-кар и вернулась обратно. Но Диана уже ушла», — сообщила звезда «Чумовой пятницы».
На следующий день Кертис написала Диане письмо в Кенсингтонский дворец. В нем она объяснила причину своего отсутствия и добавила, что восхищается принцессой. Через сутки актриса получила ответ от Дианы.
Спенсер благодарила Джейми за послание. Диана пошутила, что у нее тоже постоянно бывает «зов природы», и отметила, что она с нетерпением ждет встречи.
Спустя два месяца Диана погибла в автомобильной аварии. «Я тогда только вернулась из Англии. Помню, как увидела новости...» — вспоминает актриса.
Недавно Джейми Ли Кертис снялась с Линдсей Лохан в фильме «Чумовая пятница-2». Мировая премьера состоялась 8 августа. Лохан вернулась к роли Анны Коулман, а Кертис вновь сыграла ее мать, психотерапевта Тесс. Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части.
Кертис также подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство». В нем она исполнит роль писательницы Джессики Флетчер. Оригинальный сериал «Она написала убийство» с Анджелой Лэнсбери выходил с 1984 по 1996 год.
