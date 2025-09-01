Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
«БубOkko ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах

Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти

Фото: Lionsgate

В 28-ю годовщину со дня гибели Дианы Джейми Ли Кертис поделилась, что в 1997 году должна была встретиться с принцессой, но упустила этот шанс. Об этом актриса рассказала на своей странице в инстаграме*.

Кертис отметила, что в то время снималась в фильме «Свирепые создания» — продолжении ленты «Рыбка по имени Ванда». Во время перерыва Джейми «запрыгнула в гольф-кар и проехала милю до своей гримерки, чтобы воспользоваться туалетом». Именно тогда на съемочную площадку вместе с сыновьями приехала принцесса Диана.

«Мой водитель начал стучать в дверь, и я быстро запрыгнула в гольф-кар и вернулась обратно. Но Диана уже ушла», — сообщила звезда «Чумовой пятницы».

На следующий день Кертис написала Диане письмо в Кенсингтонский дворец. В нем она объяснила причину своего отсутствия и добавила, что восхищается принцессой. Через сутки актриса получила ответ от Дианы.

Спенсер благодарила Джейми за послание. Диана пошутила, что у нее тоже постоянно бывает «зов природы», и отметила, что она с нетерпением ждет встречи.

Спустя два месяца Диана погибла в автомобильной аварии. «Я тогда только вернулась из Англии. Помню, как увидела новости...» — вспоминает актриса.

Недавно Джейми Ли Кертис снялась с Линдсей Лохан в фильме «Чумовая пятница-2». Мировая премьера состоялась 8 августа. Лохан вернулась к роли Анны Коулман, а Кертис вновь сыграла ее мать, психотерапевта Тесс. Действие фильма развивается спустя 22 года после событий первой части.

Кертис также подтвердила, что сыграет в перезапуске «Она написала убийство». В нем она исполнит роль писательницы Джессики Флетчер. Оригинальный сериал «Она написала убийство» с Анджелой Лэнсбери  выходил с 1984 по 1996 год. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

