МГУ создал факультет искусственного интеллекта

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова создал факультет искусственного интеллекта. Об этом сообщил ТАСС.
«У нас создан факультет искусственного интеллекта. Прием в этом году еще не делали, но ведем подготовительную работу», — сказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Первый набор студентов состоится в следующем году.
На базе вуза уже действуют исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». «Новый факультет позволит интегрировать все эти элементы в единую систему, что обеспечит всестороннюю подготовку кадров для данной сферы, а также способствует более широкому внедрению технологий ИИ в различные области исследований», — уточнили ТАСС в пресс-службе МГУ.
1 сентября 2023 года в вузе состоялся запуск суперкомпьютера «МГУ-270», направленного на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий. Сейчас он загружен на 100%.