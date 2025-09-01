Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев

В Киеве в возрасте 90 лет умер советский и украинский художник-постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев. Об этом в фейсбуке* сообщил киновед Сергей Тримбач.
«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то», — отметил он.
Сахалтуев родился в столице Бурятии Улан-Удэ. После учебы в московском институте кинематографии (ВГИК) он стал работать на студии «Киевнаучфильм».
С 1969 года он вместе с режиссером Давидом Черкасским участвовал в создании советских и украинских мультфильмов. Среди самых известных его работ ― мультфильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».
Сахалтуев также был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець», иллюстрировал детский журнал «Познайка», работал в сфере телевизионной рекламы.
В 1988 году ему присвоено звание заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008 году — народного художника Украины.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.