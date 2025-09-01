Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев

Фото: @sergiy.trymbach

В Киеве в возрасте 90 лет умер советский и украинский художник-постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев. Об этом в фейсбуке* сообщил киновед Сергей Тримбач.

«Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то», — отметил он.

Сахалтуев родился в столице Бурятии Улан-Удэ. После учебы в московском институте кинематографии (ВГИК) он стал работать на студии «Киевнаучфильм».

С 1969 года он вместе с режиссером Давидом Черкасским участвовал в создании советских и украинских мультфильмов. Среди самых известных его работ ― мультфильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит».

Сахалтуев также был одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала «Перець», иллюстрировал детский журнал «Познайка», работал в сфере телевизионной рекламы.

В 1988 году ему присвоено звание заслуженного художника Украинской ССР, а в 2008 году — народного художника Украины.

*  Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям