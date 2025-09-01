Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1000 квадратных километров и раскололся на части. Об этом пишет Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).
По его данным, от А23а одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров — айсберг потерял 36% своей площади. В начале июня айсберг занимал площадь 2730 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Москвы. Сейчас его размер уменьшился до 1750 квадратных километров и приблизился к площади Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. Во время антарктической зимы айсберг проделал путь порядка 930 километров и под действием течений обогнул остров Южная Георгия.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров, что превышало почти в три раза площадь Санкт-Петербурга.
Более 30 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. На тот момент вес А23а составлял почти триллион тонн, а площадь — около 4000 квадратных километров. Гляциолог Британской антарктической службы Оливер Марш предположил, что глыба могла начать движение из-за глобального потепления.
Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 километрах от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май. Затем он продолжил свой дрейф вблизи острова.