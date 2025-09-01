Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части

Фото: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1000 квадратных километров и раскололся на части. Об этом пишет Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).

По его данным, от А23а одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров — айсберг потерял 36% своей площади. В начале июня айсберг занимал площадь 2730 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Москвы. Сейчас его размер уменьшился до 1750 квадратных километров и приблизился к площади Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день айсберг дрейфует в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. Во время антарктической зимы айсберг проделал путь порядка 930 километров и под действием течений обогнул остров Южная Георгия.

1/2
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)
2/2
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На момент образования его площадь составляла 4170 квадратных километров, что превышало почти в три раза площадь Санкт-Петербурга.

Более 30 лет ледник находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, и к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. На тот момент вес А23а составлял почти триллион тонн, а площадь — около 4000 квадратных километров. Гляциолог Британской антарктической службы Оливер Марш предположил, что глыба могла начать движение из-за глобального потепления.

Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 километрах от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май. Затем он продолжил свой дрейф вблизи острова.

Расскажите друзьям