Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

В Москве завершился 10-й фестиваль короткого метра Shnit Worldwide Shortsfestival. Подробностями и списком победителей с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.
С 24 по 31 августа на пяти площадках — в лектории «Гаража», Центре «Зотов», кинотеатрах «Октябрь», «Пионер» и «Синема Парк Мосфильм» — показали 70 фильмов из национальной и международной программы. В этом году фестиваль получил рекордные 3500 заявок, 10% из них пришли от российских режиссеров.
Национальный конкурс Made in Russia собрал 23 картины — от социальных хорроров и гендерных сатир до музыкальных комедий и лирических драм. Среди заметных премьер — тюремная драма «Хребет» Кристины Пановой, триллер «Пясть» Егора Исаева, мелодрама «Привет, это я» Виктории Беляковой с Ольгой Ломоносовой и Петром Федоровым, анимационная фантазия «Алешенька» Дмитрия Геллера и драма «6.21» Сергея Рамза.
Главный приз жюри получила картина Даны Арсагты «Ничего не было». Лучшим режиссером назвали Мишу Кетова за фильм «Смирнов Федот». Специальных упоминаний жюри удостоились «Блуждающая боль» Жени Горды, «Спасение» Никиты Добрынина и «Исследовательница» Михаила Романова.
Спецпризы партнеров фестиваля — киностудии Bosfor Pictures и телеканала Shot TV — получили «Хребет» Кристины Пановой и «Зима, весна, лето, осень… и снова зима» Ильдара Шангараева. Приз зрительских симпатий достался фильму «Привет, это я».
В международной программе показали лауреатов фестивалей в Локарно, Берлине, Клермон-Ферране и других. Среди них — «Корка» Йенса Кевина Георга (обладатель Student Academy Awards), «Непорочная» Ким Леа Заякаль и «Генеалогия насилия» Мохамеда Буруиссы. Российская режиссерка Анна Зайцева представила фильм «Свидания с подозрительным мужчиной» в секции Love Shnit.
Фильмы-победители можно будет еще раз увидеть 1 сентября в музее «Гараж» и 2 сентября в Центре «Зотов». Расписание и билеты ― на «Афише».