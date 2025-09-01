Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией

Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

В Москве завершился 10-й фестиваль короткого метра Shnit Worldwide Shortsfestival. Подробностями и списком победителей с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия. 

С 24 по 31 августа на пяти площадках — в лектории «Гаража», Центре «Зотов», кинотеатрах «Октябрь», «Пионер» и «Синема Парк Мосфильм» — показали 70 фильмов из национальной и международной программы. В этом году фестиваль получил рекордные 3500 заявок, 10% из них пришли от российских режиссеров.

Национальный конкурс Made in Russia собрал 23 картины — от социальных хорроров и гендерных сатир до музыкальных комедий и лирических драм. Среди заметных премьер — тюремная драма «Хребет» Кристины Пановой, триллер «Пясть» Егора Исаева, мелодрама «Привет, это я» Виктории Беляковой с Ольгой Ломоносовой и Петром Федоровым, анимационная фантазия «Алешенька» Дмитрия Геллера и драма «6.21» Сергея Рамза.

Главный приз жюри получила картина Даны Арсагты «Ничего не было». Лучшим режиссером назвали Мишу Кетова за фильм «Смирнов Федот». Специальных упоминаний жюри удостоились «Блуждающая боль» Жени Горды, «Спасение» Никиты Добрынина и «Исследовательница» Михаила Романова. 

Спецпризы партнеров фестиваля — киностудии Bosfor Pictures и телеканала Shot TV — получили «Хребет» Кристины Пановой и «Зима, весна, лето, осень… и снова зима» Ильдара Шангараева. Приз зрительских симпатий достался фильму «Привет, это я».

В международной программе показали лауреатов фестивалей в Локарно, Берлине, Клермон-Ферране и других. Среди них — «Корка» Йенса Кевина Георга (обладатель Student Academy Awards), «Непорочная» Ким Леа Заякаль и «Генеалогия насилия» Мохамеда Буруиссы. Российская режиссерка Анна Зайцева представила фильм «Свидания с подозрительным мужчиной» в секции Love Shnit.

Фильмы-победители можно будет еще раз увидеть 1 сентября в музее «Гараж» и 2 сентября в Центре «Зотов». Расписание и билеты ― на «Афише».

