Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

С 24 по 31 августа на пяти площадках — в лектории «Гаража», Центре «Зотов», кинотеатрах «Октябрь», «Пионер» и «Синема Парк Мосфильм» — показали 70 фильмов из национальной и международной программы. В этом году фестиваль получил рекордные 3500 заявок, 10% из них пришли от российских режиссеров.