Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»

На открытии выступил американский рэпер Busta Rhymes, который в этот день также дал концерт на фестивале «Проекция». «Клуб не сильно большой, при этом есть огороженные зоны со столами и внушительный по московским меркам танцпол. <…> Все коктейли примерно по 1350 рублей, что в целом демократично для такого места. Крутят хип-хоп с редкими вкраплениями попсы», — написали в телеграм-канале «Московская хроника».