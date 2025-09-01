Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»

В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
2ГИС запустил отображение сигналов светофоров в центре Москвы
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев
Крупнейший в мире айсберг А23а за лето раскололся на три части
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»

Фото: George Webster/Unsplash

31 августа состоялось открытие клуба Kiki на Трубной площади в Москве, пишет «Москвич Mag».

Создатели проекта — Тимати и ресторатор Антон Пинский. Заведение открыли на месте закрывшегося ресторана «Пифагор» Александра Раппопорта.

Вход разрешен только зумерам — девушкам до 25 лет, парням до 30. Возрастной ценз создатели назвали отсылкой к мему «золотое правило 25» актера Леонардо Ди Каприо: по слухам, он какое‑то время встречался только с партнершами не старше 25 лет.

Видео: @moscow_by_mihey

На открытии выступил американский рэпер Busta Rhymes, который в этот день также дал концерт на фестивале «Проекция». «Клуб не сильно большой, при этом есть огороженные зоны со столами и внушительный по московским меркам танцпол. <…> Все коктейли примерно по 1350 рублей, что в целом демократично для такого места. Крутят хип-хоп с редкими вкраплениями попсы», — написали в телеграм-канале «Московская хроника».

Расскажите друзьям