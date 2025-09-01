Тимати и ресторатор Антон Пинский открыли в Москве клуб «только для зумеров»

31 августа состоялось открытие клуба Kiki на Трубной площади в Москве, пишет «Москвич Mag».
Создатели проекта — Тимати и ресторатор Антон Пинский. Заведение открыли на месте закрывшегося ресторана «Пифагор» Александра Раппопорта.
Вход разрешен только зумерам — девушкам до 25 лет, парням до 30. Возрастной ценз создатели назвали отсылкой к мему «золотое правило 25» актера Леонардо Ди Каприо: по слухам, он какое‑то время встречался только с партнершами не старше 25 лет.
На открытии выступил американский рэпер Busta Rhymes, который в этот день также дал концерт на фестивале «Проекция». «Клуб не сильно большой, при этом есть огороженные зоны со столами и внушительный по московским меркам танцпол. <…> Все коктейли примерно по 1350 рублей, что в целом демократично для такого места. Крутят хип-хоп с редкими вкраплениями попсы», — написали в телеграм-канале «Московская хроника».