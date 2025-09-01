Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми

Фото: Viktor Talashuk/Unsplash

Челябинский облизбирком признал незаконной агитационную листовку КПРФ, в которой использовали изображения людей, созданные нейросетью. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Комиссия посчитала такую картинку изображением «иных физических лиц», использование которых в агитации запрещено без их согласия. В постановлении избиркома указано, что федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» и разъяснения Верховного суда от 25 июня 2024 года запрещают применять в агитматериалах портреты любых физических лиц, за исключением кандидатов или «неопределенного круга лиц», даже если они сгенерированы искусственным интеллектом.

Фото: @agendarussia

Копию постановления комиссия направила в МВД по Челябинской области для «пресечения противоправной агитационной деятельности». Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в суде, по всей видимости, действительно понимали, что изображения созданы нейросетью, но «это их не остановило». Коммунист пообещал, что партия обжалует это решение.

«Спрашивается: как вообще можно признать „физическими лицами“ некие изображения, которые заведомо не являются изображениями реально живущих людей? И даже живших ранее. Притом, что изображения на листовке абсолютно не являются фотореалистичным», — сказал Афонин.

