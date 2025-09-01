Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми

Комиссия посчитала такую картинку изображением «иных физических лиц», использование которых в агитации запрещено без их согласия. В постановлении избиркома указано, что федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав» и разъяснения Верховного суда от 25 июня 2024 года запрещают применять в агитматериалах портреты любых физических лиц, за исключением кандидатов или «неопределенного круга лиц», даже если они сгенерированы искусственным интеллектом.