Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек

Китайский блогер Син Чжилэй построил в «Кошачьем городе» MeowDonald's для своих питомцев. Видео инженер опубликовал на YouTube.
В ресторане есть стойка для заказа еды, несколько посадочных мест и небольшая кухня. В ролике также появился и «владелец» заведения — кот по кличке Ронда Макдоналд.
Один из котов попробовал бургеры из меню. Позже к нему присоединился хомяк по кличке Мистер Найс, который приехал в заведение на минимотоцикле.
Блогер подчеркнул, что многие пользователи в комментариях ошибочно считают, что работы созданы искусственным интеллектом, хотя это не так. В будущем он собирается подробнее рассказать о том, как создаются эти объекты.
Ранее Син Чжилэй построил миниатюрную станцию метро для своих котов. Теперь питомцы могут прогуляться по платформе, спуститься на эскалаторе и прокатиться в поезде. На реализацию проекта ушло четыре месяца — от 3D-моделирования до финальной уборки.
Син создает мини-здания для хвостатых уже два года. Станция метро — часть масштабного проекта блогера под названием «Кошачий город», в котором уже есть бильярдный клуб, кинотеатр, супермаркет, банк, парк развлечений и даже парковка.