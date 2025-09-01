«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года

Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал наиболее подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»

«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года

Фото: @goldapple

«Золотое яблоко» планирует до 2030 года запустить в России собственное производство уходовой косметики. Об этом пишет «Большой город».

Компания ведет переговоры с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Инвестиции в проект составят до 4 млрд рублей.

Бренд намерен создать масштабное производство, которое будет выпускать косметику собственной марки For Me и других независимых российских брендов. В «Золотом яблоке» уверены, что мощности российских фабрик не позволяют быстро реагировать на запросы потребителей и высокую конкуренцию. Новый завод будет предлагать все виды услуг от разработки формул до производства.

Ранее ретейлер объявил о выходе на рынок Китая. В 2026 году компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае. У нее будет целое здание: на первых этажах расположится торговая площадка, а на верхних — офис, который будет управлять бизнесом в регионе.

Расскажите друзьям