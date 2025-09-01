«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года

«Золотое яблоко» планирует до 2030 года запустить в России собственное производство уходовой косметики. Об этом пишет «Большой город».
Компания ведет переговоры с несколькими заводами на Урале и в Московской области. Инвестиции в проект составят до 4 млрд рублей.
Бренд намерен создать масштабное производство, которое будет выпускать косметику собственной марки For Me и других независимых российских брендов. В «Золотом яблоке» уверены, что мощности российских фабрик не позволяют быстро реагировать на запросы потребителей и высокую конкуренцию. Новый завод будет предлагать все виды услуг от разработки формул до производства.
Ранее ретейлер объявил о выходе на рынок Китая. В 2026 году компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае. У нее будет целое здание: на первых этажах расположится торговая площадка, а на верхних — офис, который будет управлять бизнесом в регионе.