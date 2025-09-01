Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»

Уорвик Дэвис стал первым актером из франшизы фильмов о Гарри Поттере, который повторит свою роль в предстоящем сериале HBO. Он вновь появится на экранах в роли профессора Флитвика, пишет Deadline.
В киновселенной Дэвис также сыграл Крюкохвата — гоблина, работающего в волшебном банке «Гринготтс». На телеэкранах образ Крюкохвата воплотит Ли Гилл.
Помимо этого, были также объявлены другие актеры, которые сыграют в шоу. Так, Элайджа Ошин исполнит роль Дина Томаса, Финн Стивенс — Винсента Крэбба, а Уильям Нэш — Грегори Гойла.
Дин учился на факультете Гриффиндор в Школе чародейства и волшебства Хогвартс вместе с Гарри, Гермионой и Роном. В фильмах его сыграл Альфред Энох. Крэбб и Гойл ббыли студентами факультета Слизерин и дружили с Драко Малфоем. Оба — чистокровные волшебники и дети Пожирателей смерти. В фильмах роли Крэбба и Гойла исполнили Джейми Уэйлетт и Джош Хердман.
Недавно создатели шоу нашли актеров на роли Джинни, Фреда, Джорджа и Перси Уизли. Роли близнецов Фреда и Джорджа исполнят Тристан и Гэбриел Харланды. Младшую сестру братьев Уизли сыграет Грейси Кокран. В образе Перси в сериале появится Руари Спунер.
Сериал «Гарри Поттер» выйдет на экраны в 2027 году, его выпустит телеканал HBO. Съемки проекта уже стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. В первом сезоне будет всего восемь серий.
Автор сценария и исполнительный продюсер сериала — Франческа Гардинер. Марк Майлод выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов сериала. Исполнительными продюсерами выступают Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.