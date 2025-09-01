Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
В Москву придет затяжное «бабье» лето

Фото: Агентство «Москва»

В сентябре  в Москве ожидается затяжное бабье лето. Осеннее похолодание наступит лишь во второй половине месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1–2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20–40%.

Особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в Москве будут показывать +20 градусов. Это, по словам синоптика, на пять градусов выше нормы.

«Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в 2–3 раза, и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги. Это указывает на большое количество погожих дней и затяжное бабье лето!» — написал Тишковец.

Он добавил, что третья и четвертая неделя сентября станут похожими на осень: зачастят дожди, а температура понизится и приблизится к норме. Столбики термометра в Москве покажут +7 градусов ночью и +15 днем. Количество осадков составит 66 миллиметров.

«Таким образом, метеорологическая осень (когда среднесуточная температура воздуха устойчиво установится ниже +15), которая по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступить в столице 2 сентября, придет только во второй половине текущего месяца. Это значит, метеорологическое лето как минимум окажется длиннее календарного на две недели!» — заключил Тишковец.

Потепление в столице началось 30 августа. Температура воздуха на выходных поднялась до +28 градусов.

