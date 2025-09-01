Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году

Россияне заняли первое место по количеству приезжающих на отдых в Турцию. Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС.
«Мне кажется, был установлен новый исторический рекорд. Республику посетили свыше 6,7 млн граждан России. Это на 6,3% больше, чем годом ранее», — пояснил Путин.
«И это, безусловно, прежде всего ваша заслуга, уважаемый господин президент, потому что вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера», — обратился он к Эрдогану.
Недавно стало известно, что местные власти хотят отказаться от формата шведских столов в отелях. По последним данным, ежегодно в стране выбрасывают около 23 млн тонн продуктов. Если турецкое правительство решит принять меры, то систему all inclusive могут заменить форматом à la carte, когда человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.