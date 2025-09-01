Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году

«И это, безусловно, прежде всего ваша заслуга, уважаемый господин президент, потому что вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера», — обратился он к Эрдогану.