Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси

Челябинский избирком запретил листовку КПРФ с нарисованными нейросетью людьми
Китайский блогер построил MeowDonald’s для своих кошек
«Золотое яблоко» планирует запустить завод до 2030 года
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал наиболее подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»

Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси

Фото: @taylorswift

Netflix хочет приобрести права на съемки документального фильма о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси. Стриминговый сервис планирует выделить на него значительный бюджет, пишет The Sun.

«Кроме того, Netflix также планирует побороться за эксклюзивный доступ к свадьбе влюбленных. Она станет огромным событием, и платформа хочет быть в гуще событий», — сообщает The Sun.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке 26 августа. Пара сообщила об этом в запрещенной соцсети, подписав фотографии шутливой фразой: «Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры собираются пожениться». 

Новость застигла фанатов врасплох в разгар рабочего совещания, на полпути на лекцию и даже на сессии с психотерапевтом. Поздравления хлынули со всех сторон — от брендов с бесплатными пончиками до звезд, прерывавших концерты ради радостного объявления. «Афиша Daily» собрала все реакции — от спонтанных танцев в супермаркете до сдержанных поздравлений Трампа.

Netflix