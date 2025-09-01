Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси

Netflix хочет приобрести права на съемки документального фильма о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси. Стриминговый сервис планирует выделить на него значительный бюджет, пишет The Sun.
«Кроме того, Netflix также планирует побороться за эксклюзивный доступ к свадьбе влюбленных. Она станет огромным событием, и платформа хочет быть в гуще событий», — сообщает The Sun.
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке 26 августа. Пара сообщила об этом в запрещенной соцсети, подписав фотографии шутливой фразой: «Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры собираются пожениться».
Новость застигла фанатов врасплох в разгар рабочего совещания, на полпути на лекцию и даже на сессии с психотерапевтом. Поздравления хлынули со всех сторон — от брендов с бесплатными пончиками до звезд, прерывавших концерты ради радостного объявления. «Афиша Daily» собрала все реакции — от спонтанных танцев в супермаркете до сдержанных поздравлений Трампа.