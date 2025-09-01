21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком

Студент-программист из Филиппин Марк Лоуренс И Гарилао превратил создание ИИ-роликов в прибыльный бизнес. На ютуб-канале Funtastic Yt он выкладывает видеоролики с участием котенка и его отца. О Марке рассказал NPR.
«Больше всего я заработал в мае. Я заработал 9000 долларов всего за один месяц, — сказал Гарилао. — Это больше, чем годовая зарплата на той работе начального уровня, на которую я могу рассчитывать после окончания учебы».
Подобный контент называется «слоп» (от AI slop) — это низкокачественные видеоролики, сгенерированные ИИ и не несущие творческой, образовательной или информационной ценности. Они созданы исключительно для того, чтобы обмануть алгоритмы платформ и получить максимум вовлечения и дохода от рекламы.
Марк, однако, видит в своем занятии творчество и интересный способ освоить новую технологию. Он тратит всего по часу в день на создание роликов. Для генерации сюжета использует ChatGPT, для картинки — KlingAI.
В видеороликах котенок плавает в бассейне со слизью или драже «Скитлс», катается на дирижабле из кока-колы или находит в ванной мертвого Тун-Тун Сахура.
Платформы пытаются бороться с наплывом низкокачественного ИИ-контента и ужесточают политику в отношении «неаутентичного» материала. Как отмечают эксперты, эти правила пока четко не нацелены именно на контент, созданный ИИ.
В августе стало известно, что YouTube тайно поправляет внешность людей при помощи ИИ. Например, после обработки платформой видео отдельные участки кожи и складки рубашек видны более четко или, наоборот, специально сглаживаются. На проблему обратили внимание видеоблогеры. Google подтвердил, что проводит эксперимент над избранными YouTube Shorts.