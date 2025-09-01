21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Уорвик Дэвис вновь исполнит роль профессора Флитвика в сериале по «Гарри Поттеру»
В Москву придет затяжное «бабье» лето
Netflix планирует снять документальный фильм о Тейлор Свифт и ее женихе Трэвисе Келси
Туристы из России заняли первое место по числу посетивших Турцию в 2024 году
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал наиболее подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом

21-летний студент из Филиппин зарабатывает тысячи долларов на ИИ-видео с котенком

Иллюстрация: Funtastic Yt

Студент-программист из Филиппин Марк Лоуренс И Гарилао превратил создание ИИ-роликов в прибыльный бизнес. На ютуб-канале Funtastic Yt он выкладывает видеоролики с участием котенка и его отца. О Марке рассказал NPR.

«Больше всего я заработал в мае. Я заработал 9000 долларов всего за один месяц, — сказал Гарилао. — Это больше, чем годовая зарплата на той работе начального уровня, на которую я могу рассчитывать после окончания учебы».

Видео: Funtastic Yt

Подобный контент называется «слоп» (от AI slop) — это низкокачественные видеоролики, сгенерированные ИИ и не несущие творческой, образовательной или информационной ценности. Они созданы исключительно для того, чтобы обмануть алгоритмы платформ и получить максимум вовлечения и дохода от рекламы.

Марк, однако, видит в своем занятии творчество и интересный способ освоить новую технологию. Он тратит всего по часу в день на создание роликов. Для генерации сюжета использует ChatGPT, для картинки — KlingAI.

Видео: Funtastic Yt

В видеороликах котенок плавает в бассейне со слизью или драже «Скитлс», катается на дирижабле из кока-колы или находит в ванной мертвого Тун-Тун Сахура.

Видео: Funtastic Yt

Платформы пытаются бороться с наплывом низкокачественного ИИ-контента и ужесточают политику в отношении «неаутентичного» материала. Как отмечают эксперты, эти правила пока четко не нацелены именно на контент, созданный ИИ.

В августе стало известно, что YouTube тайно поправляет внешность людей при помощи ИИ. Например, после обработки платформой видео отдельные участки кожи и складки рубашек видны более четко или, наоборот, специально сглаживаются. На проблему обратили внимание видеоблогеры. Google подтвердил, что проводит эксперимент над избранными YouTube Shorts.

