Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день

Фото: Dipqi Ghozali/Unsplash

Власти города Тойоаке в Японии выступили с инициативой о двухчасовом ограничении на использование смартфонов. Мера будет носить добровольный характер и может вступить в силу уже в октябре. О предложении написало издание People.

По словам мэра города Масафуми Коки, эта инициатива призвана стать толчком к семейному обсуждению роли цифровых устройств в повседневной жизни. Он подчеркнул: «Двухчасовое ограничение является лишь ориентиром для поощрения граждан. Это не означает, что город будет ограничивать права жителей или налагать обязанности».

Согласно текущему проекту, детям в возрасте от 6 до 12 лет советуют отказаться от гаджетов после 21.00, а подросткам и взрослым — после 22.00. Так власти хотят помочь горожанам наладить более здоровый режим дня и сократить время перед сном, проводимое у экранов.

Инициатива уже столкнулась с сопротивлением со стороны жителей Тойоаке. По данным местных СМИ, в муниципалитет поступили 83 звонка и 44 имейла, около 80% из которых критиковали предлагаемые ограничения.

Тем временем зумеры опасаются вытеснению с рынка из-за ИИ — и поэтому выбирают ручной труд, а не умственный. Yahoo Finance выяснили, что более половины поколения Z рассматривает карьеру в рабочих профессиях. Колледжи в США ожидают рост абитуриентов, особенно на такие направления, как сварка и сантехника.

