Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ

Фото: HBO Max

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер сериала «Portobello». Первые два эпизода покажут на Венецианском кинофестивале. На стриминге шоу появится в 2026 году.

Сюжет основан на реальных событиях, разворачивавшихся в 1980-е вокруг популярного пятничного шоу «Portobello». Программа имела огромный успех: ее аудитория насчитывала 28 млн зрителей. Все меняется, когда его ведущего Энцу Тортору обвиняют в связях с преступной группировкой Nuova Camorra Organizzata.

Видео: HBO Max

«Portobello» — первый итальянский оригинальный сериал, созданный Warner Bros. Discovery для HBO Max. Режиссером выступил Марко Беллоккьо, автор картин «Похищенный» о насильственном обращении в католицизм еврейского мальчика и «Предатель» о противостоянии между сицилийскими мафиози.

В главных ролях снялись Фабрицио Джифуни («Легенда о Каспаре Хаузере»), Лино Музелла («Пари по-итальянски»), Барбора Бобулева («Боль чужих сердец»), Романа Маджора Вергано («Кабрини») и другие.

На Венецианском кинофестивале также покажут короткометражный фильм «Как пристрелить призрака» Чарли Кауфмана, сценариста «Вечного сияния чистого разума». Продюсером картины выступила певица Холзи. Сюжет разворачивается вокруг двух недавно умерших молодых людей, которые встретились на улицах Афин.

