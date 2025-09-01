Появились первые оценки фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

«Кремлевский волшебник» Оливье Ассайяса получил неоднозначные оценки критиков. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 рецензий.
Премьера уже состоялась на Венецианском кинофестивале. Критики отмечают сильную актерскую игру. Многие из них остались довольны Джудом Лоу в образе Владимира Путина и Полом Дано, который сыграл вымышленного советника президента Вадима Баранова.
В то же время фильм обвиняют в сумбурном темпе: хронометраж составляет 2 часа 36 минут, но, по словам критиков, они вмещает в себя слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x. «Сюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования», — пишут в одной из рецензий.
Мировая премьера запланирована на конец января. Политический триллер Оливье Ассайяса («Персональный покупатель») основан на одноименном бестселлере Джулиано да Эмполи. Его события развиваются в России 90-х.
В центре сюжета — молодой телевизионный продюсер Вадим Баранов, который неожиданно для себя становится политтехнологом агента ФСБ Владимира Путина.