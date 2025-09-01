Появились первые оценки фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

В то же время фильм обвиняют в сумбурном темпе: хронометраж составляет 2 часа 36 минут, но, по словам критиков, они вмещает в себя слишком много событий. Они сравнивают картину с мини-сериалом, который показывают на скорости 1,5x. «Сюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования», — пишут в одной из рецензий.