Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ

Появились первые оценки фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
Власти японского города предложили ввести ограничение на пользование смартфоном до 2 часов в день
Гость-попугай в трейлере сериала «Portobello» о скандале на итальянском ТВ
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя
Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями
В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами
Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»
Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра
Зумеры все чаще становятся синими воротничками. Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»

Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ

Фото: Felipe Bustillo/Unsplash

Фильмы на языке оригинала предпочитают смотреть 13% пользователей онлайн-платформ. Это следует из данных исследования онлайн-кинотеатра Kion совместно со Skyeng, которое опубликовал ТАСС.

«Большинство (59%) россиян до сих пор предпочитают смотреть кино в дубляже. Тем не менее растет доля зрителей, которые выбирают просмотр кино в оригинале: 13% уже смотрят фильмы и сериалы на иностранном языке, а еще 19% смотрят его с русскими субтитрами», — указано в исследовании.

Почти 27% россиян рассказали, что используют просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке как способ прокачать уровень языка. Столько же выбирают вместо этого занятия с преподавателями.

50% из тех, кто смотрит фильмы в оригинале, — зрители от 18 до 25 лет. Их любимые жанры — детективы (28%) и фантастика (19%). Миллениалы (26–40 лет) предпочитают смотреть контент только на русском: 46% смотрят контент только в дубляже, а без субтитров обходится всего 3%. Чаще всего они выбирают полнометражные фильмы (36%) и комедии (38%). «Поколение X (41–55 лет) почти не смотрит фильмы в оригинале (6%), представители этого поколения предпочитают полнометражное кино (43%) и документальные фильмы (18%)», — указано в исследовании.

