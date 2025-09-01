Фильмы на языке оригинала смотрит всего 13% пользователей онлайн-платформ

Фильмы на языке оригинала предпочитают смотреть 13% пользователей онлайн-платформ. Это следует из данных исследования онлайн-кинотеатра Kion совместно со Skyeng, которое опубликовал ТАСС.
«Большинство (59%) россиян до сих пор предпочитают смотреть кино в дубляже. Тем не менее растет доля зрителей, которые выбирают просмотр кино в оригинале: 13% уже смотрят фильмы и сериалы на иностранном языке, а еще 19% смотрят его с русскими субтитрами», — указано в исследовании.
Почти 27% россиян рассказали, что используют просмотр фильмов и сериалов на иностранном языке как способ прокачать уровень языка. Столько же выбирают вместо этого занятия с преподавателями.
50% из тех, кто смотрит фильмы в оригинале, — зрители от 18 до 25 лет. Их любимые жанры — детективы (28%) и фантастика (19%). Миллениалы (26–40 лет) предпочитают смотреть контент только на русском: 46% смотрят контент только в дубляже, а без субтитров обходится всего 3%. Чаще всего они выбирают полнометражные фильмы (36%) и комедии (38%). «Поколение X (41–55 лет) почти не смотрит фильмы в оригинале (6%), представители этого поколения предпочитают полнометражное кино (43%) и документальные фильмы (18%)», — указано в исследовании.