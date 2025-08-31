В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя

Житель Флориды в пижаме с Бэтменом задержал вора до приезда полиции. Случай произошел в городке Кейп-Корал, пишет South China Morning Post.
«Кайл Майветт рассказал, что лег спать, но его разбудила сигнализация. Камеры видеонаблюдения его дома зафиксировали, что кто-то пытается взломать его автомобиль», — написала местная полиция в социальных сетях.
Одетый в пижаму с супергероем мужчина вышел на улицу и увидел 20-летнего Джастина Шимпла, который рылся в его грузовике. Житель США заметил, что злоумышленник направился к машине соседа, после чего поймал преступника.
Полицейские отметили, что перед задержанием подозреваемый, предположительно, похитил деньги, наручные часы, подарочные карты на сумму более 500 долларов США и две пары солнцезащитных очков Ray-Ban стоимостью 300 долларов США каждая. При этом молодой человек уже не раз попадался в поле зрения полиции. На этот раз его арестовали по обвинению в трех кражах со взломом, а также двух мелких кражах на сумму менее 750 долларов.
