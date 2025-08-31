Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
В США мужчина в пижаме с Бэтменом помог полиции поймать грабителя

Фото: Cape Coral Police Departament

Житель Флориды в пижаме с Бэтменом задержал вора до приезда полиции. Случай произошел в городке Кейп-Корал, пишет South China Morning Post.

«Кайл Майветт рассказал, что лег спать, но его разбудила сигнализация. Камеры видеонаблюдения его дома зафиксировали, что кто-то пытается взломать его автомобиль», — написала местная полиция в социальных сетях.

Одетый в пижаму с супергероем мужчина вышел на улицу и увидел 20-летнего Джастина Шимпла, который рылся в его грузовике. Житель США заметил, что злоумышленник направился к машине соседа, после чего поймал преступника.  

Полицейские отметили, что перед задержанием подозреваемый, предположительно, похитил деньги, наручные часы, подарочные карты на сумму более 500 долларов США и две пары солнцезащитных очков Ray-Ban стоимостью 300 долларов США каждая. При этом молодой человек уже не раз попадался в поле зрения полиции. На этот раз его арестовали по обвинению в трех кражах со взломом, а также двух мелких кражах на сумму менее 750 долларов.

Недавно Warner Bros. Discovery объявила, что съемки продолжения «Бэтмена» Мэтта Ривза начнутся весной 2026 года. Премьера ленты состоится в октябре 2027 года. Главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон. Между первой и второй частью пройдет более пяти лет.

Кроме того, компания анонсировала новую игру про Бэтмена LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Релиз запланирован на 2026 год. Игру выпустят для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. Она объединит знаковые моменты из 86-летнего наследия Бэтмена в комиксах, телевидении, кино и играх.

