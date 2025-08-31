Disney снимет мультфильм о подростке с магическими способностями

На презентации Destination D23 в Орландо Walt Disney Animation Studios представила новый оригинальный анимационный фильм Hexed. Премьера состоится в ноябре 2026 года, пишет Deadline.
В центре сюжета — неуклюжий подросток и его мама. В какой-то момент они замечают, что странности мальчика могут быть связаны с магией. Других подробностей о мультфильме нет.
Режиссерами проекта станут Джози Тринидад («Зоотопия») и Джейсон Хэнд («Моана-2»). Продюсерами выступят Рой Конли и Хуан Пабло Рейес Ланкастер-Хонс.
На этом же мероприятии ранее Disney представила «Ледниковый период: Точка кипения» — шестую часть мультсериала. Выход картины на экраны запланирован на 5 февраля 2027 года. Согласно краткому описанию сюжета, «новейшее приключение приведет стаю в неизведанные уголки коварного Затерянного мира».
Недавно стало известно, что телеканал Disney Branded Television выпустит сериал о сверхъестественном «Академия Ковен». Действие драмеди развернется в Новом Орлеане. Шоу расскажет о трех юных ведьмах, которые должны будут защищать родной город от зла. Героиням также предстоит справляться с трудностями взросления, дружбы и первой любви.