В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами

Птица прилетает в столицу в апреле—мае и откладывает 8–11 яиц. Гнезда устраивает на кочках у воды или на безлесных островах, маскируя их среди травы. Птенцы появляются через 24 дня и сразу скрываются в зарослях, поэтому широконоску так сложно увидеть. Чаще всего в сентябре утка улетает на зимовку к побережьям Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также в Африку и Южную Азию.