В Москве-реке впервые за пять лет заметили самку краснокнижной широконоски с утятами

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В акватории Москвы-реки увидели редкую для города птицу — самку краснокнижной широконоски с утятами. Последний раз ее видели в 2020 году на Большом Остафьевском пруду, пишет портал mos.ru.

«Появление широконоски этим летом в городе говорит о благоприятной экологической обстановке: в городе созданы все условия для гнездования, включая достаточную кормовую базу и безопасные места», — говорится в публикации.

Широконоска — представитель семейства утиных, легко узнаваемый по широкому клюву, из-за которого птица и получила свое название. Вид встречается в умеренных широтах Евразии и Северной Америки, но в Москве встречается редко. 

Птица прилетает в столицу в апреле—мае и откладывает 8–11 яиц. Гнезда устраивает на кочках у воды или на безлесных островах, маскируя их среди травы. Птенцы появляются через 24 дня и сразу скрываются в зарослях, поэтому широконоску так сложно увидеть. Чаще всего в сентябре утка улетает на зимовку к побережьям Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также в Африку и Южную Азию.

Недавно ученые из Университета Рединга в Великобритании предположили, что в течение ближайших ста лет с лица земли могут исчезнуть более 500 видов птиц. Ведущий автор исследования Керри Стюарт отметила, что на Земле к 2125-му исчезнет больше пернатых, чем за последние 500 лет. В их числе — тупик, европейская горлица и большая дрофа. Причинами вымирания пернатых исследователи назвали разрушение их естественной среды из за расширения сельскохозяйственных земель, вырубку лесов и изменения климата. 
 

