Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»

Основной проблемой, по словам Джонсон, стала недружелюбная и закрытая атмосфера на съемочной площадке. Актерский состав, который работал вместе на протяжении 10 лет, переживал эмоционально сложный период прощания с шоу и друг с другом. Джонсон описала, что, несмотря на свой энтузиазм, столкнулась с безразличием: «Там была странная атмосфера, а я прихожу такая: “Так рада быть здесь!” — и никто не хотел со мной разговаривать. Всем было плевать».