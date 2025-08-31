Дакота Джонсон поделилась, что съемки финала «Офиса» стали «худшим периодом в ее жизни»

Актриса Дакота Джонсон, известная по фильмам «Материалистка» и «Пятьдесят оттенков серого», рассказала о неудачном опыте работы над культовым ситкомом «Офис». На шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» она призналась, съемка в двухсерийном финале шоу стали для нее «худшим периодом в жизни». Об этом написал Collider.
Джонсон появилась в «Офисе» в роли новой сотрудницы — бухгалтера Дакоты. По сюжету ее нанимает Дуайт, чтобы заменить уволенного Кевина. Изначально ее персонаж рассматривался как центральная фигура для потенциального спин-оффа, но этим планам не суждено было сбыться.
Актриса призналась, что рассчитывала провести на площадке полдня, но в итоге съемки заняли две недели, а ее присутствие в финале оказалось минимальным.
Основной проблемой, по словам Джонсон, стала недружелюбная и закрытая атмосфера на съемочной площадке. Актерский состав, который работал вместе на протяжении 10 лет, переживал эмоционально сложный период прощания с шоу и друг с другом. Джонсон описала, что, несмотря на свой энтузиазм, столкнулась с безразличием: «Там была странная атмосфера, а я прихожу такая: “Так рада быть здесь!” — и никто не хотел со мной разговаривать. Всем было плевать».
В начале августа Peacock выпустил первый трейлер «Газеты» — спин-оффа сериала «Офис». Премьера состоится 4 сентября. В этот день выйдут сразу четыре эпизода, после чего новые серии будут выходить по две каждую неделю до 25 сентября.
Сериал расскажет о редакции газеты на Среднем Западе США, которая во избежание закрытия решает прибегнуть к помощи репортеров-добровольцев. Роль главного редактора исполнил звезда «Гарри Поттера» Донал Глисон.