Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра

Группа ученых из Китая погрузилась в глубины Тихого океана на батискафе Fendouzhe и обнаружила уникальные сообщества существ на глубине 9533 метра — это больше, чем высота Эвереста. Они выживают без солнечного света, полагаясь вместо этого на химические реакции. Исследование опубликовали в Nature, основные тезисы пересказали Reuters.
Эти процветающие сообщества состоят в основном из трубчатых червей и двустворчатых моллюсков. Все они живут за счет хемосинтеза, преобразуют в энергию химические вещества — сероводород и метан, просачивающиеся со дна океана. «Даже в самой суровой среде эти формы жизни нашли способ не просто выживать, но и процветать», — отметил руководитель экспедиции, геохимик Мэнжань Ду.
Команда исследователей изучила участок океанического дна протяженностью 2500 километров в Курило-Камчатском и Алекутском желобах. Место, в которое они погрузились, называется хадальной зоной. Здесь одна из континентальных плит, составляющих земную кору, подныривает под соседнюю. Так что там темно, холодно, давление очень высокое, происходит активная тектоническая деятельность.
«Погружение в подводном аппарате стало необыкновенным опытом — словно путешествие во времени. Каждое погружение переносило меня в новую реалию глубокого моря, как если бы раскрывался скрытый мир и его тайны», — сказал Ду.
В этом же месяце три брата из Эдинбурга установили рекорд, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней. Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны преодолели маршрут в 14 848 километров из Перу в Австралию. По пути им нельзя было пополнять запасы на островах и принимать помощь от проходящих судов.
Во время заплыва гребцы столкнулись с жестокими тропическими штормами, во время одного из которых Лахлана смыло за борт. Встретившись с семьей и друзьями в австралийском Кэрнсе, они признались, что больше всего хотят пиццу и нормально поспать ночью.