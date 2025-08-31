Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Зумеры все чаще становятся «синими воротничками». Дело в развитии ИИ
Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»

Ученые нашли экосистему на дне Тихого океана. Она живет в полной темноте на глубине 9533 метра

Фото: Institute of Deep-sea Science and Engineering

Группа ученых из Китая погрузилась в глубины Тихого океана на батискафе Fendouzhe и обнаружила уникальные сообщества существ на глубине 9533 метра — это больше, чем высота Эвереста. Они выживают без солнечного света, полагаясь вместо этого на химические реакции. Исследование опубликовали в Nature, основные тезисы пересказали Reuters.

Эти процветающие сообщества состоят в основном из трубчатых червей и двустворчатых моллюсков. Все они живут за счет хемосинтеза, преобразуют в энергию химические вещества — сероводород и метан, просачивающиеся со дна океана. «Даже в самой суровой среде эти формы жизни нашли способ не просто выживать, но и процветать», — отметил руководитель экспедиции, геохимик Мэнжань Ду.

Institute of Deep-sea Science and Engineering

Команда исследователей изучила участок океанического дна протяженностью 2500 километров в Курило-Камчатском и Алекутском желобах. Место, в которое они погрузились, называется хадальной зоной. Здесь одна из континентальных плит, составляющих земную кору, подныривает под соседнюю. Так что там темно, холодно, давление очень высокое, происходит активная тектоническая деятельность.

«Погружение в подводном аппарате стало необыкновенным опытом — словно путешествие во времени. Каждое погружение переносило меня в новую реалию глубокого моря, как если бы раскрывался скрытый мир и его тайны», — сказал Ду.

В этом же месяце три брата из Эдинбурга установили рекорд, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней. Джейми, Юэн и Лахлан Маклейны преодолели маршрут в 14 848 километров из Перу в Австралию. По пути им нельзя было пополнять запасы на островах и принимать помощь от проходящих судов.

Во время заплыва гребцы столкнулись с жестокими тропическими штормами, во время одного из которых Лахлана смыло за борт. Встретившись с семьей и друзьями в австралийском Кэрнсе, они признались, что больше всего хотят пиццу и нормально поспать ночью.

Расскажите друзьям