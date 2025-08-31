Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Зумеры все чаще становятся «синими воротничками». Дело в развитии ИИ

Фото: Jason Richard/Unsplash

Более половины представителей поколения Z рассматривают возможность карьеры в сфере рабочих профессий («синих воротничков»), показало исследование сервиса онлайн-резюме Zety. О результатах рассказали Yahoo Finance. 

Этой осенью профессионально-технические училища США ожидают прирост абитуриентов на 6,6%, особенно на такие направления, как сварка и сантехника.

Одна из ключевых причин — достойный уровень доходов. Зарплаты в сфере квалифицированного ручного труда зачастую сопоставимы с доходами в профессиях, требующих четырехлетнего университетского образования. Например, по данным за прошлый год, медианная годовая зарплата специалиста по ОВК (отоплению, вентиляции и кондиционированию) составила почти 60 тыс. долларов. Это примерно соответствует медианному доходу выпускников с дипломом гуманитарных специальностей.

Еще одним важным фактором стал рост автоматизации и опасения, связанные с ИИ. Карьерный эксперт Zety Жасмин Эскалера отмечает растущий тренд — «поворот из-за тревоги перед ИИ» (AI-xiety pivot). Молодые люди переосмысляют свой карьерный путь, стремясь выбрать специальность, которая будет менее подвержена риску автоматизации. Они полагают, что рабочие профессии обладают большей устойчивостью к вытеснению технологиями по сравнению с многими видами умственного труда.

Ранее «Русская школа управления» выяснила, что российские работодатели считают зумеров самым некомфортным в работе поколением.

49% работодателей сказали, что им комфортнее всего работать с миллениалами (28–43 года). На втором месте ― представители поколения X (44–59 лет), предпочтения которым отдали 30% респондентов. А вот поколение Z (до 27 лет) оказалось в аутсайдерах ― лишь 2% компаний считают, что с ними работать проще всего.

