Зумеры все чаще становятся «синими воротничками». Дело в развитии ИИ

Одна из ключевых причин — достойный уровень доходов. Зарплаты в сфере квалифицированного ручного труда зачастую сопоставимы с доходами в профессиях, требующих четырехлетнего университетского образования. Например, по данным за прошлый год, медианная годовая зарплата специалиста по ОВК (отоплению, вентиляции и кондиционированию) составила почти 60 тыс. долларов. Это примерно соответствует медианному доходу выпускников с дипломом гуманитарных специальностей.