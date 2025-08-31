Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша

Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев

Фото: Natalya Letunova/Unsplash

Самый высокий уровень удовлетворенности жизнью в России — у жителей Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара, показало исследование сервиса SuperJob. С результатами ознакомилась «Афиша Daily». 

Если в среднем по стране уровень удовлетворенностью жизнью составляет 6,18 балла из 10 возможных, то в Самаре он достиг 6,75 балла, в Ростове-на-Дону — 6,70, а в Краснодаре — 6,48.

Меньше всех жизнью довольны жители Челябинска (5,58), Омска (5,59), Волгограда (5,71), а также Москвы (5,81) и Санкт-Петербурга (5,85).

Есть и другие факторы, влияющие на ощущение счастья. Например, социальные отношения: состоящие в браке респонденты значительно более довольны жизнью, чем одинокие (6,38 против 5,19 балла). Кроме того, вопреки стереотипам, наиболее счастливыми оказались самые молодые респонденты — зумеры в возрасте до 24 лет.

Люди со средним профессиональным образованием в среднем счастливее обладателей дипломов вузов (6,24 против 5,98 балла).

Лучшим городом для зумеров, по версии Time Out, стал Бангкок. Молодежь 13–28 лет ценит его за социализацию, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только за красоту или инфраструктуру. В топ-5 также вошли Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген.

Расскажите друзьям