Жители Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара чувствуют себя счастливей москвичей и петербуржцев

Самый высокий уровень удовлетворенности жизнью в России — у жителей Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара, показало исследование сервиса SuperJob. С результатами ознакомилась «Афиша Daily».
Если в среднем по стране уровень удовлетворенностью жизнью составляет 6,18 балла из 10 возможных, то в Самаре он достиг 6,75 балла, в Ростове-на-Дону — 6,70, а в Краснодаре — 6,48.
Меньше всех жизнью довольны жители Челябинска (5,58), Омска (5,59), Волгограда (5,71), а также Москвы (5,81) и Санкт-Петербурга (5,85).
Есть и другие факторы, влияющие на ощущение счастья. Например, социальные отношения: состоящие в браке респонденты значительно более довольны жизнью, чем одинокие (6,38 против 5,19 балла). Кроме того, вопреки стереотипам, наиболее счастливыми оказались самые молодые респонденты — зумеры в возрасте до 24 лет.
Люди со средним профессиональным образованием в среднем счастливее обладателей дипломов вузов (6,24 против 5,98 балла).
Лучшим городом для зумеров, по версии Time Out, стал Бангкок. Молодежь 13–28 лет ценит его за социализацию, вечеринки, инклюзивность и разнообразие, а не только за красоту или инфраструктуру. В топ-5 также вошли Мельбурн, Кейптаун, Нью-Йорк и Копенгаген.