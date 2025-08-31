На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах

Шествие началось в 12.00 у арки Главного входа. Владельцы нарядили питомцев в костюмы Мальвины с голубыми кудрями, Гарри Поттера в очках, ежика в тумане с грибами на спине, ковбоев, балерин и даже русалки. Особый восторг у зрителей вызвали «летние» образы: корги-пчелка с крыльями, бабочка, а также маски в виде пакета молока и бутылки пива.