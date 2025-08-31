На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах

30 августа на ВДНХ прошел костюмированный парад корги. Темой стали советские мультфильмы, лето, счастье и позитив.
Шествие началось в 12.00 у арки Главного входа. Владельцы нарядили питомцев в костюмы Мальвины с голубыми кудрями, Гарри Поттера в очках, ежика в тумане с грибами на спине, ковбоев, балерин и даже русалки. Особый восторг у зрителей вызвали «летние» образы: корги-пчелка с крыльями, бабочка, а также маски в виде пакета молока и бутылки пива.
После парада праздник переместился в Узбекский парк, где для четвероногих участников организовали соревнования: полосу препятствий, корги-гонки и конкурс костюмов. Затем прошла торжественная церемония награждения победителей.
«Главная цель парада — чтобы отношение к питомцам в нашей стране было осознанное и грамотное — это поможет решить проблему бездомных животных», — отметил соорганизатор парада, руководитель pet-friendly сообщества «Хвост ньюс» Алина Наумова.
Похожее мероприятие прошло неделю назад, 23–24 августа, в Вильнюсе. Соревнование Corgi Race Vilnius включало в себя одиночные спринты, групповые забеги и конкурсы на лучший костюм и «самый могучий голос». В мероприятии приняли участие 120 команд, более 30 из которых приехали из других европейских стран.