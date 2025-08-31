На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах

Фото: @indinastyawetrust

30 августа на ВДНХ прошел костюмированный парад корги. Темой стали советские мультфильмы, лето, счастье и позитив.

Видео: @nasturtium9

Шествие началось в 12.00 у арки Главного входа. Владельцы нарядили питомцев в костюмы Мальвины с голубыми кудрями, Гарри Поттера в очках, ежика в тумане с грибами на спине, ковбоев, балерин и даже русалки. Особый восторг у зрителей вызвали «летние» образы: корги-пчелка с крыльями, бабочка, а также маски в виде пакета молока и бутылки пива.

Видео: @indinastyawetrust

После парада праздник переместился в Узбекский парк, где для четвероногих участников организовали соревнования: полосу препятствий, корги-гонки и конкурс костюмов. Затем прошла торжественная церемония награждения победителей.

Видео: @reqdee

«Главная цель парада — чтобы отношение к питомцам в нашей стране было осознанное и грамотное — это поможет решить проблему бездомных животных», — отметил соорганизатор парада, руководитель pet-friendly сообщества «Хвост ньюс» Алина Наумова.

Видео: @moscow_prosto

Похожее мероприятие прошло неделю назад, 23–24 августа, в Вильнюсе. Соревнование Corgi Race Vilnius включало в себя одиночные спринты, групповые забеги и конкурсы на лучший костюм и «самый могучий голос». В мероприятии приняли участие 120 команд, более 30 из которых приехали из других европейских стран.

Расскажите друзьям