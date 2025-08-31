Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией

Савеловский суд Москвы запретил публикацию объявлений о сдаче жилья с дискриминацией по национальному и религиозному принципу, сообщил ТАСС.
Поводом стал иск прокуратуры, обнаружившей в сети сообщения с условиями «сдам только мусульманам», «цыгане не звоните!» и «только для славян». Суд удовлетворил требования, признав такую информацию нарушающей закон.
26 августа Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) по делу о склонении к изнасилованию. Заседание прошло в закрытом режиме.
В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело против секс-коуча. По версии властей, он организовывал тренинги, участники которых домогались женщин в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео.