Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Питер Дьюкс — «отец» тыквенно-пряного латте из сети кофеен Starbucks — рассказал, что напиток провалил первое потребительское тестирование. Он уступил напиткам из шоколада и карамели, но создатели сделали ставку на него и не ошиблись. Об этом Дьюкс рассказал журналу People.
В 2003 году Starbuck хотела создать новый осенний напиток, сочетавший уют, теплоту и оригинальность. Работники придумали сотни идей, в т. ч. напитки с шоколадом и карамелью, и сократили список до 10 концепций.
Участникам маркетингового исследования задавали два вопроса: «насколько уникален этот напиток?» и «насколько вероятно, что вы его купите?». Шоколадные и карамельные напитки набрали больше всего баллов, а тыквенный занял последнее место.
Однако респонденты отметили уникальность напитка. Дьюкс пояснил, что в то время тыква была непопулярным вкусом: «Единственное, что было связано с тыквой на рынке, — это банки с тыквенным пюре в продуктовом магазине, которые люди использовали для приготовления тыквенных пирогов».
Несмотря на прохладный прием фокус-групп, Дьюкс и его команда настояли на своем. Они начали совершенствовать рецепт и изменили название: «латте осеннего урожая» (fall harvest latte) превратился «тыквенно-пряный латте» (pumpkin spice latte).
«После обсуждений мы решили, что важно быть очень ясными и прямыми с нашими клиентами в том, чего ожидать от вкуса, потому что мы знали, что потенциальным препятствием будет заставить клиентов попробовать его», — объяснил Дьюкс.
Когда продукт тестово попал в кофейни, то посетители восприняли его с восторгом. Настоящий успех пришел к тыквенно-пряному латте спустя годы, с развитием социальных сетей. В 2014 году напиток получил собственный аккаунт в социальных сетях @TheRealPSL и стал культурным феноменом — символом уюта, ностальгии и смены времен года.
Ранее стало известно, что кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе. Cтоимость сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика — на 29%. Агенство «Bloomberg» связывает скачок цен с опасениями на рынке из-за плохой погоды в Бразилии.