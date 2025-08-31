Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Однако респонденты отметили уникальность напитка. Дьюкс пояснил, что в то время тыква была непопулярным вкусом: «Единственное, что было связано с тыквой на рынке, — это банки с тыквенным пюре в продуктовом магазине, которые люди использовали для приготовления тыквенных пирогов».