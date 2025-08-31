Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут

Фото: @TheRealPSL

Питер Дьюкс — «отец» тыквенно-пряного латте из сети кофеен Starbucks — рассказал, что напиток провалил первое потребительское тестирование. Он уступил напиткам из шоколада и карамели, но создатели сделали ставку на него и не ошиблись. Об этом Дьюкс рассказал журналу People.

В 2003 году Starbuck хотела создать новый осенний напиток, сочетавший уют, теплоту и оригинальность. Работники придумали сотни идей, в т. ч. напитки с шоколадом и карамелью, и сократили список до 10 концепций.

Видео: @TheRealPSL

Участникам маркетингового исследования задавали два вопроса: «насколько уникален этот напиток?» и «насколько вероятно, что вы его купите?». Шоколадные и карамельные напитки набрали больше всего баллов, а тыквенный занял последнее место.

Однако респонденты отметили уникальность напитка. Дьюкс пояснил, что в то время тыква была непопулярным вкусом: «Единственное, что было связано с тыквой на рынке, — это банки с тыквенным пюре в продуктовом магазине, которые люди использовали для приготовления тыквенных пирогов».

Видео: @TheRealPSL

Несмотря на прохладный прием фокус-групп, Дьюкс и его команда настояли на своем. Они начали совершенствовать рецепт и изменили название: «латте осеннего урожая» (fall harvest latte) превратился «тыквенно-пряный латте» (pumpkin spice latte).

«После обсуждений мы решили, что важно быть очень ясными и прямыми с нашими клиентами в том, чего ожидать от вкуса, потому что мы знали, что потенциальным препятствием будет заставить клиентов попробовать его», — объяснил Дьюкс.

Видео: @TheRealPSL

Когда продукт тестово попал в кофейни, то посетители восприняли его с восторгом. Настоящий успех пришел к тыквенно-пряному латте спустя годы, с развитием социальных сетей. В 2014 году напиток получил собственный аккаунт в социальных сетях @TheRealPSL и стал культурным феноменом — символом уюта, ностальгии и смены времен года.

Ранее стало известно, что кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе. Cтоимость сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика — на 29%. Агенство «Bloomberg» связывает скачок цен с опасениями на рынке из-за плохой погоды в Бразилии.

Расскажите друзьям
Теги:
Starbucks