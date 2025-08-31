Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям

DennisHabarov/Getty Images

Спасатель Баир Батуев получил травму позвоночника при попытке эвакуации Натальи Наговицыной с пика Победы в Кыргызстане, а теперь поделился, что планирует вернуться к восхождениям через год, летом 2026 года. Об это сообщил ТАСС.

«После реабилитации, естественно. Я нормально передвигаюсь, встаю в корсете. Надеюсь, реабилитация нормально пройдет. Понятно, что если я буду лежать полгода, реабилитация займет дольше. Но так я уже на следующий год хочу [продолжить восхождения]», — сказал мужчина.

Батуев дважды покорил пик Победы (7439 метров), взобрался на пик Ленина (7134 метра) и Хан-Тенгри (7010 метров).

12 августа при спуске с пика Победы апельпинистка Наталья Наговицына сломала ногу на высоте 7100 метров. Возможно, к перелому привела старая, не до конца залеченная травма: по словам ее подруги, полгода назад женщина уже ломала конечность, но затем восстановила форму и даже участвовала в забегах.

Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии. Они оказали первую помощь и отправились за подмогой. Лука скончался при спуске. Предположительно, от отека головного мозга.

16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Троих пострадавших эвакуировали другим вертолетом — среди них был и Батуев. Его отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения.

