Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям

Спасатель Баир Батуев получил травму позвоночника при попытке эвакуации Натальи Наговицыной с пика Победы в Кыргызстане, а теперь поделился, что планирует вернуться к восхождениям через год, летом 2026 года. Об это сообщил ТАСС.
«После реабилитации, естественно. Я нормально передвигаюсь, встаю в корсете. Надеюсь, реабилитация нормально пройдет. Понятно, что если я буду лежать полгода, реабилитация займет дольше. Но так я уже на следующий год хочу [продолжить восхождения]», — сказал мужчина.
Батуев дважды покорил пик Победы (7439 метров), взобрался на пик Ленина (7134 метра) и Хан-Тенгри (7010 метров).
12 августа при спуске с пика Победы апельпинистка Наталья Наговицына сломала ногу на высоте 7100 метров. Возможно, к перелому привела старая, не до конца залеченная травма: по словам ее подруги, полгода назад женщина уже ломала конечность, но затем восстановила форму и даже участвовала в забегах.
Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии. Они оказали первую помощь и отправились за подмогой. Лука скончался при спуске. Предположительно, от отека головного мозга.
16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Троих пострадавших эвакуировали другим вертолетом — среди них был и Батуев. Его отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения.