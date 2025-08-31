Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям

12 августа при спуске с пика Победы апельпинистка Наталья Наговицына сломала ногу на высоте 7100 метров. Возможно, к перелому привела старая, не до конца залеченная травма: по словам ее подруги, полгода назад женщина уже ломала конечность, но затем восстановила форму и даже участвовала в забегах.