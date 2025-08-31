Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
На ВДНХ прошел парад корги. В нем приняли участие более 600 собак в костюмах
Объявления о сдаче квартиры «только славянам» признали дискриминацией
Создатель тыквенно-пряного латте раскрыл, что кофе изначально провалил тесты и чуть не был отвергнут
Спасатель, повредивший позвоночник при эвакуации Наговицыной, вернется к восхождениям
В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода-6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт

Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»

Фото: @gordongram

Шеф-повар и телезвезда Гордон Рамзи опубликовал в социальных сетях фотографии шрамов на лице после удаления базальноклеточной карциномы — одной из форм рака кожи.

Публикацию он сопроводил подписью: «Пожалуйста, не забудьте нанести солнцезащитный крем в эти выходные. Обещаю, это не подтяжка лица! Мне бы потребовался возврат денег», — пошутил он. На фотографии швы протянулись от мочки уха до шеи мужчины.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, только в 2022 году во всем мире было диагностировано более 1,5 млн новых случаев этого заболевания, включая около 330 тыс. случаев меланомы. Такие числа превращают рак кожи в одну из самых распространенных форм онкологических заболеваний в мире. В 2022 году от рака кожи умерло более 58 тыс. человек.

Ранее о том, что болен раком крови, рассказал гитарист британской группы Madness Крис Форман. По словам музыканта, у него миелома. Эта форма рака поддается терапии, но неизлечима.

Форман намерен войти в ремиссию и вернуться на сцену уже в следующем году. Он уже прошел курс лучевой терапии. «Одним из худших побочных эффектов стало то, что я не могу употреблять алкоголь, но я освоил безалкогольную „Маргариту“, а безалкогольное пиво в наши дни не так уж и плохо», — отметил артист.

Расскажите друзьям