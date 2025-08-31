Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»

Шеф-повар и телезвезда Гордон Рамзи опубликовал в социальных сетях фотографии шрамов на лице после удаления базальноклеточной карциномы — одной из форм рака кожи.
Публикацию он сопроводил подписью: «Пожалуйста, не забудьте нанести солнцезащитный крем в эти выходные. Обещаю, это не подтяжка лица! Мне бы потребовался возврат денег», — пошутил он. На фотографии швы протянулись от мочки уха до шеи мужчины.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, только в 2022 году во всем мире было диагностировано более 1,5 млн новых случаев этого заболевания, включая около 330 тыс. случаев меланомы. Такие числа превращают рак кожи в одну из самых распространенных форм онкологических заболеваний в мире. В 2022 году от рака кожи умерло более 58 тыс. человек.
Ранее о том, что болен раком крови, рассказал гитарист британской группы Madness Крис Форман. По словам музыканта, у него миелома. Эта форма рака поддается терапии, но неизлечима.
Форман намерен войти в ремиссию и вернуться на сцену уже в следующем году. Он уже прошел курс лучевой терапии. «Одним из худших побочных эффектов стало то, что я не могу употреблять алкоголь, но я освоил безалкогольную „Маргариту“, а безалкогольное пиво в наши дни не так уж и плохо», — отметил артист.