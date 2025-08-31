Гордон Рамзи показал шрамы после удаления рака кожи: «Не забудьте нанести солнцезащитный крем!»

По оценке Всемирной организации здравоохранения, только в 2022 году во всем мире было диагностировано более 1,5 млн новых случаев этого заболевания, включая около 330 тыс. случаев меланомы. Такие числа превращают рак кожи в одну из самых распространенных форм онкологических заболеваний в мире. В 2022 году от рака кожи умерло более 58 тыс. человек.