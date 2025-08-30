В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде

В кинопарке «Москино» построят павильон, который позволит проводить подводные съемки и работать с бассейном. Об этом рассказал ТАСС режиссер Игорь Угольников.
«Это то, чего в мире практически нет или очень мало. Будет уникальная возможность создавать фильмы с использованием бассейна и осуществлять подводную съемку», — пояснил он.
По словам Угольникова, планируются также другие постройки. «Мы также строим европейский город и большую средневековую крепость», — добавил режиссер.
Кинопарк «Москино» находится в 27 километрах от МКАД. На территории расположено 18 натурных площадок и четыре павильона для съемок. Там же работает кинотеатр.