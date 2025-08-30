В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде

Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе
Премьера «Ледникового периода 6» состоится 5 февраля 2027 года
Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore
Okko запускает круглосуточный канал для детей «БубOkko ТВ»
«Назад в будущее» выйдет в повторный прокат в США в честь 40-летия франшизы
С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Три брата из Эдинбурга побили рекорд Конюхова, проплыв Тихий океан на веслах за 139 дней
В Китае представили первый в мире чип 6G для сверхбыстрого интернета
«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Okko выпустит анимационный сериал «Манюня»
На спецпоказе «Долгой прогулки» инфлюэнсеров заставят идти по беговой дорожке
В Москве рекордно выросло количество кафе и ресторанов
В Кировской области рыбаки нашли бивень мамонта
Чат-боты Meta, выдававшие себя за Тейлор Свифт и Энн Хэтэуэй, флиртовали и генерировали фото в белье
Премьеру фильма «Мортал Комбат-2» перенесли на полгода
Сказочные герои перемещаются в Петербург в трейлере второго сезона «Волшебного участка» от Okko
Москвичам спрогнозировали аномальное тепло в начале сентября
Холзи спродюсировала короткометражный фильм Чарли Кауфмана, автора «Вечного сияния чистого разума»
Документальный фильм «Мужчина в бегах» о Поле Маккартни выйдет на Prime Video в феврале
В сети появился тизер-трейлер фильма «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша
Джон Чо и Александра Даддарио сыграют в хоррор-триллере «Inground». Его спродюсирует Ридли Скотт
Дональд Трамп поручил строить федеральные здания в античном стиле
Гитарист группы Madness Крис Форман рассказал, что болен неизлечимым раком
Минпросвещения опубликовало список из 100 фильмов для изучения в школе. Все картины в нем советские
Ученые: современные поколения, вопреки ожиданиям, в среднем не смогут дожить до 100 лет
Юрий Стоянов, Максим Матвеев и Юрий Быков посетили презентацию Okko

В кинопарке «Москино» построят павильон с возможностью снимать фильмы в воде

Фото: mos.ru

В кинопарке «Москино» построят павильон, который позволит проводить подводные съемки и работать с бассейном. Об этом рассказал ТАСС режиссер Игорь Угольников.

«Это то, чего в мире практически нет или очень мало. Будет уникальная возможность создавать фильмы с использованием бассейна и осуществлять подводную съемку», — пояснил он.

По словам Угольникова, планируются также другие постройки. «Мы также строим европейский город и большую средневековую крепость», — добавил режиссер.

Кинопарк «Москино» находится в 27 километрах от МКАД. На территории расположено 18 натурных площадок и четыре павильона для съемок. Там же работает кинотеатр.

