Лиса выбежала на трассу «Формулы-1» во время Гран-при Нидерландов

Фото: Thomas Butler/Unsplash

Лиса выбежала на трассу во время квалификации 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов. Видео с этим моментом опубликовали в аккаунте чемпионата в соцсети Х.

Животное успело перебежать трассу, избежав попадания под колеса пилота Ferrari Шарля Леклера. Победителем квалификации стал австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри. Cам Леклер показал шестой результат.

Эти звери часто попадают в непростые ситуации. Лису, застрявшую на необитаемом острове Огой на Байкале, недавно перевезли на материк. Посетители нацпарка опасались, что с окончанием турсезона ее ждет голодная смерть.

Зимой лиса пришла на остров по льду, а обратно выбраться не смогла. Питалась она в основном тем, что ей давали туристы. Еще одним блюдом в ее рационе стали краснокнижные полевки.

