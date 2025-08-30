Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Кофе стал самым подорожавшим продуктом в мире в августе

Фото: Doğu Tuncer/Unsplash

Кофе вышел на первое место среди продуктов с самым высоким ростом цен в августе, обогнав зерновые, какао и сахар, пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов.

Cтоимость кофе сорта робуста подросла за месяц в 1,5 раза, а арабика — на 29%. Кроме того, на 4,9% увеличились в цене сахар на лондонской бирже и соевые бобы на американском рынке.

Агенство «Bloomberg» в августе писало, что стоимость кофе сорта арабика поднялась до максимального уровня за два месяца. Аналитики отмечали, что трейдеров тревожат неблагоприятные погодные условия в Бразилии. По данным Coffee Trading Academy, совокупный урожай арабики и робусты в Бразилии в сезоне 2025–2026 годах составит 63,9 млн мешков по 60 кг — на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Для производителей и ретейлеров рост цен означает необходимость пересмотра закупочной политики и ценообразования. Кофейни и магазины, вероятно, будут переносить часть расходов на потребителей, чьи кошельки в ближайшие месяцы почувствуют это на себе.

