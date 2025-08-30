Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры
Премьера «Ледникового периода 6» состоится 5 февраля 2027 года

Кадр: Disney

Во время последней презентации студия Disney представила «Ледниковый период: Точка кипения» — шестую часть мультсериала. Выход картины на экраны запланирован на 5 февраля 2027 года.

Согласно краткому описанию сюжета, «новейшее приключение приведет стаю в неизведанные уголки коварного Затерянного мира». Первоначально фильм должен был выйти в прокат на Рождество 2026 года.

Ви

Всего было создано пять полнометражных частей, множество короткометражек, специальные телевизионные шоу и видеоигры. «Ледниковый период-6» станет первой лентой серии, выпущенной после того, как компанию-создателя франшизы Blue Sky приобрела студия Disney.

Первый мультфильм серии вышел в 2002 году. Картину создали Крис Уэдж и Карлос Салдана по сценарию Майкла Берга, Майкла Дж.Уилсона и Питера Акермана. Он собрал в мировом прокате 383,3 млн долларов.

