Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore

Российские пользователи с сентября получат право оформить возврат купленного смартфона как некачественного, если на нем нельзя будет установить магазин приложений RuStore и несколько других отечественных сервисов. Об этом пишет ТАСС cо ссылкой на сенатора Артема Шейкина.