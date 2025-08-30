Россияне смогут сдать новый смартфон как некачественный, если на нем не будет установлен RuStore

Российские пользователи с сентября получат право оформить возврат купленного смартфона как некачественного, если на нем нельзя будет установить магазин приложений RuStore и несколько других отечественных сервисов. Об этом пишет ТАСС cо ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
Нововведения коснутся в том числе айфонов, добавляет агентство. По словам сенатора, с 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов, продаваемых в РФ, обеспечивать «техническую возможность свободной установки и обновления отечественных приложений», в том числе RuStore.
«Важно отметить: если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный», — сказал Шейкин.
По словам сенатора, принятые меры имеют принципиальное значение для России. «Зависимость от зарубежных платформ уже не раз приводила к ограничению доступа к важным цифровым сервисам и навязыванию правил, противоречащих интересам российских пользователей», — добавил парламентарий.
С 1 сентября мессенджер Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на телефоны и планшеты. Кроме того, с 1 сентября 2025 года на технике с iOS и HyperOS станет обязательной предустановка магазина приложений RuStore.