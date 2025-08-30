«Я не называла ее жирной, я называла ее сукой»: выступление Карди Би в суде стало мемом
Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры

Певица Рианна представила мерч в честь 20-летия музыкальной карьеры, пишет Hypebeast.

29 августа 2005 года певица выпустила свой дебютный альбом «Music of the Sun». Вся коллекция под названием R20 уже доступна для предварительного заказа на веб-сайте Рианны.

В нее вошли лонгслив с фотографией артистки, снятой Деннисом Люпольдом, худи, фигурка «Rhenna» (сценический псевдоним) и набор винилов. На них — записи Music Of The Sun, A Girl Like Me, Good Girl Gone Bad, Rated R, Loud, Talk That Talk, Unapologetic и ANTI.

В этом году Рианна выпустила первый новый сингл почти за три года — «Friend Of Mine». Это саундтрек к мультфильму «Смурфики в кино», в котором певица озвучила Смурфетту. В самом клипе Рианны практически нет, зато есть много анимированные смурфиков.

